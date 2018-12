Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat růst příspěvků na péči některým skupinám postižených lidí. Poslanci by mohli také dokončit finální čtení předlohy o toleranci alkoholu u vodáků. Před schvalováním je rovněž novela, která by doplnila pojmenování státního svátku 17. listopadu.

Senátní návrh předpokládá růst příspěvku na domácí péči o osoby s nejtěžším postižením, které jsou plně závislé na cizí pomoci, tedy v takzvaném čtvrtém stupni. Sněmovna pravděpodobně zvýší příspěvek na domácí péči i těžce postiženým lidem, tedy postiženým v takzvaném třetím stupni.

Poslanecká předloha, podle níž by vodáci mohli plout pod vlivem alkoholu bez hrozby pokuty, vyvolala v dolní komoře spory. Kritici před prolomením nulové tolerance varují, podle nich by šlo o první krok. Mohli by následovat cyklisté, případně i řidiči motorových vozidel. Podle zastánců novela sladí zákonný stav s realitou na řekách.

Poslanecká předloha o státních svátcích stanoví, že by se 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, připomínal i jako Mezinárodní den studentstva. I tato novela budí rozpory a bude čelit návrhu na zamítnutí. Podle kritiků by se současný název svátku rozmělňovat neměl.