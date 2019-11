Sněmovna bude schvalovat právo na digitální komunikaci se státem

Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat růst státního příspěvku na platy zaměstnancům se zdravotním postižením a návrh zákona, který lidem do budoucna umožní komunikovat se státními úřady výhradně elektronicky. Ve sněmovním finále je také třeba novela, jež podstatně zvýší horní hranice pokut firmám za přestupky týkající se vykazování emisí a nákupu emisních povolenek.

Státní příspěvek zaměstnavatelům na plat zdravotně postižených lidí by měl vzrůst až na 12.800 korun měsíčně místo nynějších 12.000 korun. Důvodem zvýšení je letošní růst minimální mzdy. Do budoucna by navíc mohla o výši dotace rozhodovat vláda. Nemusel by se pokaždé měnit zákon, jako je tomu nyní.

Poslanecký návrh zákona o právu na digitální služby dá lidem a firmám mimo jiné právo přístupu k těm informacím v systémech veřejné správy, které se jich týkají. Úřady budou mít naproti tomu povinnost takový přístup elektronicky zajistit.

Novela o možném zvýšení pokut firmám za přestupky týkající se vykazování emisí a nákupu emisních povolenek zavádí také například takzvaný modernizační fond. Z prodeje povolenek by mohl v příštích deseti letech dostat zhruba 100 miliard korun na snižování emisí nebo podporu obnovitelných zdrojů.

Sněmovna bude schvalovat také novelu o odkladu ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů pravděpodobně o dva roky na rok 2022. Vláda návrh zdůvodnila odklad tím, že úřady nejsou na vypuštění rodného čísla z dokladů připravené.