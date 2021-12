Sněmovna bude schvalovat polskou misi, energetické zákony asi odmítne

Praha - Sněmovna bude schvalovat misi českých vojáků do Polska kvůli migrační krizi na hranici s Běloruskem. Na řádné schůzi, která začne v úterý odpoledne, budou poslanci také volit předsedy stálých komisí a člena Národní rozpočtové rady. V reakci na rozhodnutí organizačního výboru, který z programu vyřadil všechny zákony, nechalo již prakticky opoziční hnutí ANO svolat na středu mimořádnou schůzi k trojicí předloh ke zmírnění dopadů růstu cen energií. Sněmovní většina ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN ale s řešením dosluhující vlády ANO a ČSSD nesouhlasí a pravděpodobně je odmítne.

Návrh končícího kabinetu na vyslání až 150 vojáků do Polska na hranici s Běloruskem naopak podporu nastupující vlády pětice stran má. Branný výbor doporučil plénu, aby misi s odhadovanými náklady 86 milionů korun schválilo. Zřejmě se tak stane už v úterý. Do programu schůze ale budou muset poslanci návrh zařadit dodatečně.

V úterý by poslanci měli podle nynějšího návrhu programu volit předsedy stálých komisí a člena Národní rozpočtové rady. Stálých komisí Sněmovna ustavila 13 stejně jako v minulém období. Jejich předsedy volí plénum na rozdíl od předsedů výborů, které po volbě jejich členy už jen potvrzuje. Do volby člena Národní rozpočtové rady navrhl Senát bývalého viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla. Pokud ve Sněmovně uspěje, od ledna nahradí někdejšího rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE) Richarda Hindlse. Funkce by se Hampl oficiálně ujal složením slibu do rukou předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09).

V návrhu programu řádné schůze jsou rovněž mezinárodní smlouvy a návrh rozpočtu fondu životního prostředí na příští rok. Výbor pro životní prostředí jeho projednávání přerušil a doporučil plénu, aby rozpočet projednalo až po jmenování nové vlády. Mezi smlouvami opět figuruje sporná dohoda mezi Českem a Kosovem o zamezení dvojímu zdanění. Je možné, že poslanci dohody nyní projednávat nebudou a řádnou schůzi v úterý ukončí.

Zda se uskuteční středeční mimořádná schůze, není jisté. Poslanci se k energetickým předlohám sice sejdou, návrh programu ale mohou zamítnout. Poslanci ANO chtějí na schůzi projednat novelu, jež by umožnila stanovit nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u elektřiny a plynu na celý příští rok. Standardně podléhají sazbě 21 procent. Končící kabinet schválil nulovou sazbu dočasně na letošní listopad a prosinec.

V návrhu programu je také novela o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která předpokládá převedení části peněz z výnosů z prodejů povolenek do státního rozpočtu. Celkově má jít zhruba o 17 miliard korun, které mají jít následně podle představ kabinetu na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. Za obdobným účelem chtějí poslanci ANO projednat ve Sněmovně také novelu o podporovaných zdrojích energie. Jejím cílem je umožnit, aby byla domácnostem kompenzována část regulované ceny elektřiny.