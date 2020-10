Sněmovna bude schvalovat novou zbraňovou legislativu

Praha - Sněmovna bude dnes schvalovat novou zbraňovou legislativu. Zrychleně ve stavu legislativní nouze projedná také dvě vládní předlohy reagující a epidemii nového koronaviru. Týkají se insolvencí a exekucí a také plnění investičních pobídek.

Zbraňová legislativa reaguje na nová unijní pravidla držení zbraní. Vládní novela rozšiřuje mimo jiné jejich kategorie. Sněmovna ale patrně nezkrátí platnost zbrojních průkazů, zůstane desetiletá. Tlumiče hluku výstřelu a zaměřovače pro noční vidění už by neměly patřit mezi zakázané doplňky zbraní.

Poslanecká předloha zakáže zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Na druhou stranu zavede dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Jejich účastníci by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Do závěrečného schvalování by dnes poslanci mohli poslat předlohu, jež by uzákonila takzvaný chráněný účet. Měl by zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.