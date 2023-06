Sněmovna bude schvalovat dřívější zvýšení daně z nafty

Praha - Sněmovna by dnes měla schvalovat vládní návrh na zvýšení spotřební daně z nafty na původní úroveň už od letních měsíců místo od příštího roku. V závěrečném kole je také například předloha, která by kvůli situaci ve ztrátové České poště umožnila kabinetu navyšovat základní jmění státních podniků.

Spotřební daň z nafty novela zvyšuje o 1,5 koruny na litr na úroveň, která platila do loňského června. Tehdejší snížení mělo hlavně ulevit dopravcům kvůli loňským vyšším cenám nafty. Původně měla nynější sazba platit do konce roku, vláda ji chce ale kvůli nižším cenám zvednout již nyní, stane se tak patrně od srpna. Podle ministerstva financí stát přijde za každý měsíc snížené sazby zhruba o 800 milionů korun. Poslanci budou hlasovat o opozičních úpravách, podle nichž by nynější sazba zůstala do konce roku, případně by se na zbytek letoška zvedla o 50 haléřů, nebo jen o pět haléřů na litr.

Státních podniků v Česku v současnosti existuje šest desítek. Kapitálové posílení státního podniku bude možné podle zdůvodnění novely pro strategické projekty, pro zajištění veřejných potřeb nebo pro strategické investice. Opoziční ANO pozměňovacím návrhem prosazuje, aby o navyšování jmění rozhodovala místo vlády Sněmovna. Na potřebu novelizace poukázala podle ministerstva vnitra jako předkladatele návrhu současná situace České pošty. Podnik nyní ruší 300 ze současných 3200 poboček a propustí část zaměstnanců. Vláda tento týden schválila restrukturalizační plán pošty.

Před schvalováním je v dolní komoře rovněž návrh zákona, který zavede možnost takzvané preventivní restrukturalizace jako pomoc podnikatelům v přechodných finančních potížích v předcházení úpadku. Poslanci by mohli hlasovat i o senátní předloze o zrušení nynějšího monopolu na zdravotní pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku. Sněmovna by v ní mohla zvýšit minimální hranici plnění na jednu pojistnou událost. Ve hře je ale i návrh opozičního hnutí ANO na zamítnutí celé novely a úprava zpravodaje Jana Kuchaře (STAN), podle níž by toto pojištění mohly nabízet výhradně dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny, tedy nejen Pojišťovna VZP jako teď.