Sněmovna bude pokračovat ve schvalování koaličních změn služebního zákona

Praha - Sněmovna bude dnes pokračovat ve schvalování koaliční novely služebního zákona, která mimo jiné ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech i omezení v počtu náměstků členů vlády. S dneškem skončí ve funkci místopředsedkyně dolní komory Jana Mračková Vildumetzová z opozičního hnutí ANO. Rezignaci ohlásila již dříve kvůli kontaktům s jedním ze stíhaných v pražské korupční kauze Dozimetr.

Mračková Vildumetzová čelila kritice kvůli tomu, že obviněný podnikatel Zakaría Nemrah byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte. Končící místopředsedkyně tvrdila, že s případem Dozimetr nemá nic společného. Nemrah se podle ní přátelil s jejím manželem, někdejším členem výkonné rady ODS za Karlovarský kraj Janem Mračkem. Počet místopředsedů Sněmovny se odchodem Mračkové Vildumetzové sníží na pět.

Schvalování koaliční novely služebního zákona poslanci nedokončili před třemi týdny. Opoziční ANO a SPD kritizují nejen zrušení omezení počtu takzvaných politických náměstků mimo jiné kvůli očekávanému zvýšení nákladů na státní správu, ale také zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků. Podle autorů novely to má přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně státní služby. Podle opozice to zasáhne do její stability a kontinuity.

Ve sněmovním finále je také předloha o rozšíření vymezení významné tržní síly v zákoně, který má chránit dodavatele obchodních řetězců, a rozšíření mezinárodní spolupráce a automatické výměny daňových informací o digitální ekonomiku. Sněmovna by měla schvalovat také například návrh zákona, jenž určuje postup při zabavení nelegálně dovezených kulturních předmětů do zemí EU a jejich vrácení do zemí původu.