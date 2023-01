Sněmovna bude podruhé v tomto období jednat o nedůvěře Fialově vládě

Praha - Podruhé v tomto volebním období se sejde Poslanecká sněmovna, aby z popudu opozice hlasovala o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Schůzi svolanou na úterý vyvolalo opoziční hnutí ANO, které pro ni získalo podpisy 58 svých poslanců. Impulzem pro její vyvolání bylo rozhodnutí sněmovní většiny, která minulé úterý neumožnila zařadit na program schůze body, se kterými přišli poslanci ANO. Protože opozice nemá potřebných alespoň 101 hlasů, dá se očekávat, že Sněmovna nedůvěru vládě nevysloví. Předseda ANO Andrej Babiš, který je jedním z finalistů prezidentské volby, se schůze podle šéfky klubu ANO Aleny Schillerové nezúčastní. Na dotaz ČTK dnes zatím neodpověděl.

Schillerová zdůvodnila vyvolání sněmovního hlasování tím, že se její klub snažil zařadit minulé úterý na program schůze body, které podle ní představují skutečné problémy občanů. "Bylo to z oblasti zdravotnictví - chybějící léky, z oblasti sociální, kdy hrozí zavírání sociálních služeb, bylo to z oblasti ekonomické. My jsme dosáhli nejvyšší ceny energií a plynu v paritě kupní síly v EU. Bylo to v oblasti rozpočtu, kde chybí desítky miliard na výdajové straně. A vláda prostě strká hlavu do písku," řekla Schillerová už v pátek. "To jsou reálné problémy lidí a na to jsme nedostali žádnou odpověď," dodala.

Schůze se uskuteční deset dnů před druhým kolem prezidentské volby, do něhož postoupil jako jeden ze dvou favoritů předseda ANO Babiš. Bývalý premiér se na schůzi nechystá, sdělila dnes Schillerová ČTK. "My jsme se takto dohodli. Nechceme dát koaličním politikům příležitost říkat, že hlasování o nedůvěře Andrej Babiš zneužívá ve své prezidentské kampani," uvedla. Doplnila, že ANO hlasování vyvolalo, protože koalice kupí jednu chybu za druhou a odmítá se dlouhodobě zodpovídat jak opozici, tak lidem.

Předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný na dotaz ČTK uvedl, že podle předběžné domluvy s opozicí by Sněmovna měla schůzi přerušit nejpozději o půlnoci. Vše se ale bude ještě dolaďovat podle průběhu schůze, dodal.

Vládní představitelé spojují hlasování o nedůvěře se snahou vytvořit prostor právě Babišovi před druhým kolem volby. Premiér Fiala už minulé úterý uvedl, že se opoziční hnutí snaží o prezidentskou kampaň na úkor Parlamentu. Schillerová to odmítá. "Kdybychom to chtěli zapojit jako součást předvolební kampaně, uděláme to tento týden. Donesli bychom podpisy mnohem dříve a dávalo by to větší logiku," řekla novinářům v pátek před podáním žádosti o svolání schůze.

S návrhem vyslovit nedůvěru vládě přišel už před měsícem předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Zdůvodnil to tím, že koaliční vláda je nečinná při řešení vysokých cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize. Pro vyvolání schůze však klub SPD neměl dost poslanců. Zapotřebí je jich nejméně 40, ale klub SPD má jen 20 poslanců.

O návrhu programu schůze se při vyslovení důvěry či nedůvěry vládě nehlasuje. Očekává se mnohahodinová debata, po níž poslanci přistoupí k hlasování po jménech od vylosovaného člena dolní komory. K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Koaliční tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů má 108 hlasů.

Prvnímu opozičnímu pokusu o svržení odolal Fialův kabinet loni v září. Hlasování o nedůvěře vyvolalo ANO s podporou SPD kvůli aféře kolem už bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka a vládnímu postupu v řešení zejména energetické krize. Debata tehdy trvala nepřetržitě 22 hodin a celá schůze ještě skoro o hodinu déle. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 84 přítomných poslanců opozice. Proti nedůvěře se vyslovilo 100 přítomných zákonodárců pětice koaličních stran. Ostatních 16 poslanců bylo omluveno, po osmi z vládního i opozičního tábora.

Ze 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl v historii samostatné ČR jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila vládu Mirka Topolánka (tehdy ODS).