Sněmovna bude opět moci jednat přes noc, koalice kvůli obavám z obstrukcí

Praha - Sněmovna hlasy vládní koalice opětovně prosadila, že bude moci jednat o zákonech nejen do dnešního večera, ale v případě potřeby opět i v noci na středu. Důvodem je možnost obstrukcí opozice při schvalování programu schůze dolní parlamentní komory. Do debaty o úpravách programu schůze se totiž znovu přihlásili lídři opozice včetně předsedy ANO Andreje Babiše, který přednostní řečnické právo využívá k několikahodinovým projevům.

Možnost jednat i hlasovat přes půlnoc podpořilo 82 vládních poslanců ze 162 přítomných členů dolní parlamentní komory, tedy aktuálně nejtěsnější většina. Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob navrhl možnost nočního jednání s ohledem na dohodu poslaneckých klubů o průběhu dnešního jednání Sněmovny jako preventivní. "Uvidíme, jaký bude průběh začátku schůze," uvedl.

Babiš navrhl jako první bod schůze probrat možnost repatriačních letů z Izraele po teroristických útocích palestinského hnutí Hamás. Podle předsedy ANO je to, že se let zatím neuskutečnil, projevem neschopnosti ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) postarat se o české občany. Ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že je v kontaktu s partnery v Evropské unii, navzájem se informují o případných evakuačních letech z Izraele. S možností samostatného repatriačního letu do ČR počítají jako se záložní, letoun by poskytlo ministerstvo obrany.

Prvním bodem sněmovní schůze by podle dohody poslaneckých frakcí ovšem mělo být usnesení, v němž by dolní parlamentní komora odsoudila masivní teroristický útok Hamásu. Poslanci v úvodu schůze zatím pouze v souladu s dohodami uctili na výzvu předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) památku obětí útoku.

Piráty obvinil Babiš také z neochoty přesunout české velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, podle jeho verze jde pouze o přemístění "cedule" informující o tom, že se v objektu nachází velvyslanectví.

Poslanci by dnes měli pokračovat v projednávání návrhu na růst rodičovského příspěvku. Ve druhém kole schvalování by se mohli zabývat také novelou k omezení výpadků dostupnosti léků nebo zpřísněním pravidel pro agentury práce.