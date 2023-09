Sněmovna bude o balíčku jednat do 14:00, opozice prodloužení odmítla

Praha - Sněmovna dnes bude moci pokračovat ve schvalování vládního konsolidačního balíčku jen do 14:00. Snahu koalice prodloužit tuto lhůtu až do večera opět zablokovaly opoziční kluby ANO a SPD, podobně jako minulý pátek. Do debaty se aktuálně hlásí pět desítek opozičních poslanců, počet přihlášek vzrostl od úterý o dvě desítky. Hned v úvodu dnešního jednání využili přednostního řečnického práva ke kritice vládních opatření místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček a předsedkyně klubu tohoto hnutí Alena Schillerová.

Balíček je novelou šesti desítek zákonů o stovkách stran. Má podle vlády úspornými opatřeními snížit deficit státního rozpočtu a zvýšit jeho příjmy. Podle opozice je balíček pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit růst inflace. Podle Havlíčka by o konsolidačním balíčku bylo možné mluvit v případě, že by vláda předložila strukturu a podrobnosti rozpočtových škrtů. Bez konkrétních úspor je konsolidační plán jen zbožným přáním, uvedl. "Už na rozpočtu (na rok) 2024 je patrné, že jste se dostali do konsolidační smyčky," dodal Havlíček, jenž dříve vedl ministerstva průmyslu a obchodu a dopravy.

Někdejší ministryně financí Schillerová poukazovala na rozbory, podle nichž opatření zahrnutá v předloze zbrzdí ekonomiku. "Pravda je taková, že daňový balíček naše hospodářství silně poškodí. A co hůř. Poškodí je v ten nejméně vhodný okamžik," řekla. Jde o největší zvýšení daní v novodobé historii, zopakovala. Opatření podle Schillerové navíc "roztočí kola inflace" a rozšíří šedou ekonomiku.

Návrh na prodloužení doby pro schvalování balíčku vznesl jménem poslaneckých frakcí vládních stran předseda poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek. Zdůvodnil jej právě množstvím poslaneckých přihlášek do debaty. Připomenul, že minulý pátek Sněmovna stihla kvůli projevům opozičních předáků schvalování balíčku pouze rozjednat.

Místopředseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek vzápětí jménem poslaneckých frakcí obou opozičních hnutí vznesl v souladu s jednacím řádem dolní parlamentní komory veto proti prodloužení lhůty na schvalování. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek, vždy mezi 09:00 a 14:00. Závěrečné schvalování balíčku tak bude pokračovat patrně znovu ve středu 11. října.