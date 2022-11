Sněmovna bude moci jednat o změně výběru radních ČT a ČRo i přes noc

Praha - Sněmovna bude moci jednat o sporné vládní novele o změně způsobu volby členů rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v případě potřeby do středečního rána. Možnost nočního jednání dnes prosadil v dolní komoře na návrh předsedy klubu ODS Marka Bendy vládní tábor. Poslanci opozičních ANO a SPD návrh nepodpořili, stejně hlasovali také při schvalování programu schůze. Předseda sněmovního volebního výboru Aleš Juchelka (ANO) pak kritizoval dřívější krok organizačního výboru, který změnil navrhovaného zpravodaje vládní předlohy.

Juchelka uvedl, že jako šéf výboru, jenž má na starosti média, určil zpravodajem novely Martina Kolovratníka (ANO). Organizační výbor ale stanovil zpravodajem Jana Lacinu z vládního hnutí STAN. Podle Juchelky tím byla porušena nepsaná pravidla. Sněmovna pak zamítla jeho návrh, aby se zpravodajem stal Kolovratník. Změnu zpravodaje kritizoval také lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura, podle kterého koalice postupovala "nedemokraticky a totalitně". Okamura podotkl, že zpravodaj může při projednávání zákona vystoupit kdykoli a Kolovratník by mohl být oponentem novely.

Návrh na možnost nočního jednání zdůvodnil Benda tím, že předloha by mohla vyvolat emoce a "bylo signalizováno", že jednání může být delší. Podle jednacího řádu může dolní komora jednat o zákonech do 19:00.

Do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu chce vláda zapojit Senát. Nyní volí radní obou veřejnoprávních médií jen poslanci. Novela zpřísňuje také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Zástupci opozičních ANO a SPD pokládají navrhované změny za pokus politicky ovládnout obě veřejnoprávní média. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení jejich nezávislosti.

Předlohu měli poslanci projednávat v prvním čtení v polovině července, dohodli se na odkladu. Na programu schůze byla naposledy zhruba před třemi týdny. Tehdy zabránil zahájení prvního čtení Okamura, který tři hodiny navrhoval změny programu schůze.

Senátoři by měli podle vládní předlohy volit vždy třetinu radních ČT a ČRo. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších 15 na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. SPD v horní komoře zastoupení nemá, ANO má na rozdíl od nejpočetnějšího klubu ve Sněmovně jeden z početně nejslabších senátorských klubů. Kandidáty do obou rad by mohly podle novely navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.

Okamura: Cílem koalice je to, aby ČT vysílala jen provládní názory

"Chceme, aby Česká televize fungovala demokraticky, aby vysílala pro všechny koncesionáře," řekl Okamura. Zopakoval, že koalice chce prostřednictvím navrhovaných změn dokončit politické ovládnutí ČT a ČRo. "Odmítáme totalitní manýry Fialovy pětikoalice," poznamenal lídr SPD, který dorazil k řečništi jako první z diskutujících. Okamura také uvedl, že podle SPD by měla být Česká televize financována přímo ze státního rozpočtu a koncesionářské poplatky by měly být zrušeny.

Lacina zdůraznil, že v novele jde o posílení nezávislosti veřejnoprávních médií a o stabilitu parlamentní demokracie. "Je to velmi zásadní norma a zavilé protesty některých aktérů a hlasů to jen potvrzují," řekl.

Do volby členů rad ČT a ČRo chce vláda zapojit Senát. Senátoři by vybírali třetinu z nich. Nyní volí radní obou veřejnoprávních médií jen poslanci. SPD v horní komoře zastoupení nemá. Okamura poznamenal, že Senát je většinově progresivistický a voliči opozice mu nedůvěřují, proto k senátním volbám příliš nechodí. Vláda si chce podle něho pojistit radní, kteří jí "půjdou na ruku". "Nám jde o to, aby byla v České televizi a v Českém rozhlasu názorová pluralita," uvedl. Novela také zpřísňuje vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) odmítl Okamurova vyjádření, podle nichž předlohu napsaly různé, zejména novinářské neziskové organizace. Podle Baxy vznikla na ministerstvu kultury.

Okamura zablokoval zahájení projednávání předlohy před třemi týdny. Nyní k ní vládní tábor nechal svolat mimořádnou schůzi. Sněmovna si na návrh koalice už odhlasovala možnost jednání až do středečního rána, pokud to bude potřeba.

Lídr SPD, jenž patří k řečníkům s přednostním právem, dnes mluvil zhruba jednu hodinu a 45 minut. Ve vystoupení kritizoval vládní koalici například i kvůli prosazování zavedení možnosti korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy v zahraničí. Okamura avizoval, že podle vývoje projednávání novely by mohl vystoupit znovu. Do řádné diskuse je aktuálně přihlášeno 14 poslanců.