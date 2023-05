Sněmovna bude moci jednat i v noci, opozice chce řešit úsporný balíček

Praha - Sněmovna dnes bude moci jednat i v noci, V úvodu zasedání to prosadila vládní koalice. Chce dosáhnout odvolání Daniela Köppla z rady pro vysílání kvůli podezření ze střetu zájmů, což se jí už třikrát nepodařilo vzhledem ke zdržovací taktice opozice. Opoziční ANO a SPD chtějí debatovat o vládním konsolidačním balíčku.

Poslanci by podle koalice měli projednat v prvním čtení ukončení snížené spotřební daně z nafty a pravomoc vlády navyšovat základní jmění státních podniků. Opozice chce podle informací ČTK zablokovat snahu vlády prosadit obě normy už v úvodním kole.

Sněmovna má přednostně projednat také novelu zákoníku práce, která upravuje práci z domova, kratší úvazky rodičů s menšími dětmi a práci na dohody. Novela by umožnila paušální platby zaměstnavatelů jako náhrad nákladů zaměstnanců při práci z domova. Pracovníci na dohody by měli například dovolenou podle počtu odpracovaných hodin a příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí.

Zvýšení spotřební daně z nafty o 1,5 Kč na původní částku 9,95 koruny za litr chce vláda vzhledem k nynějšímu poklesu ceny tohoto paliva už od července. Původně měla úleva platit do konce roku. Návrat sazby daně by podle ministerstva financí znamenal přínos státnímu rozpočtu 727 milionů Kč za každý měsíc a o dalších 73 milionů Kč každý měsíc vylepšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Pravomoc zvyšovat základní jmění státních podniků chce vláda kvůli situaci ve ztrátové České poště.

Ve středu by dolní parlamentní komora měla podle návrhu koalice nejprve projednat novely, které mají zapojit Senát do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu a zpřísnit výběr organizací, které členy rad nominují. Kvůli opozičnímu odporu se vládnímu táboru nepovedlo už třikrát normy prosadit.

Shoda mezi koalicí a opozicí naopak panuje nad dvojící předloh, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech a které jsou rovněž v závěrečném kole. Sněmovna by o nich měla také rozhodovat ve středu. Ve čtvrtek by se dolní komora měla věnovat interpelacím a druhým čtením některých předloh, poté aktuální zasedání přeruší do úterý 23. května.

Tento pátek se totiž poslanci sejdou na mimořádné schůzi, na níž se vládní tábor pokusí prosadit zpřísnění zákazu vlastnictví médií vrcholnými politiky v zákoně o střetu zájmů. Projednání předlohy brzdí řadu měsíců opoziční hnutí ANO.