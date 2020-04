Sněmovna bude jednat o prodloužení nouzového stavu - video

Praha - Sněmovna bude dnes opět jednat o tom, zda vládě umožní kvůli epidemii nového koronaviru prodloužit nouzový stav. Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádá, aby v souvislosti s nynějším plánem uvolňování restrikcí pokračoval do 25. května. Opoziční strany většinou žádají podrobné argumenty, k čemu by mělo další prodloužení stavu nouze sloužit. Za současné situaci by skončil s dubnem.

Žádost poslala vláda poslancům po verdiktu pražského městského soudu, který zrušil hlavní omezující opatření ministerstva zdravotnictví zejména v obchodu a službách. Podle soudu je má vydávat vláda podle krizového zákona, což kabinet následně učinil. Poslední vlna posledního uvolňování obchodu a služeb má nastat právě 25. května. Po tomto datu by už měla podle vlády stačit opatření ministerstva přijímaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Jak se Sněmovna k žádosti vlády postaví, není jasné. Jednou z možností je, že nouzový stav umožní prodloužit na kratší dobu jako před třemi týdny. Kabinet v žádosti varuje, že pokud by restrikce skončily hned a nikoli postupně, hrozilo by "závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace".

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, sama vláda jej může vyhlásit na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila do konce dubna, ač vláda žádala o 11. květen.

Poslanci se sejdou z preventivních důvodů opět zhruba v polovičním počtu. Pro veřejnost jsou sněmovní budovy nadále uzavřeny.