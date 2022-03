Sněmovna bude hlasovat o rozšíření nutné obrany, jak je chce hnutí SPD

Praha - Sněmovna bude zřejmě na příští schůzi hlasovat o rozšíření možnosti použití nutné obrany, jak je prosazuje opoziční hnutí SPD. Úpravu známou jako "můj dům, můj hrad" navrhl poslanec hnutí Radek Koten připojit k vládní novele, podle které má být působení v nestátních ozbrojených skupinách v cizině samostatným trestným činem se sazbou až pět let vězení.

Možnost zakročit i se zbraní v ruce by podle úpravy SPD dostali lidé v případě, že by někdo neoprávněně vnikl do jejich obydlí za použití násilí či pohrůžky násilím a vyvolal by oprávněnou obavu, že ohrožuje život či zdraví bránící se a případně i jiné osoby. Poslanci hnutí předložili stejnou novelu samostatně, kabinet ji označil už dřív za nadbytečnou se k ní postavil záporně.

Ministerstvo spravedlnosti upozornilo na to, že by obránce nemohl nutnou obranu v pojetí poslanců SPD použít, pokud by bezpečně nevěděl, že někdo vnikl do obydlí neoprávněně. Hrozilo by podle ministerstva také to, že by obránce mohl použít zbraň například proti záchranářům.

Nyní vymezuje trestní zákoník nutnou obranu jako čin, který by byl jinak trestný, ale protože odvrací hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestními předpisy, se za trestný čin nepovažuje. "Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku," dodává předpis.

Vládní novela reaguje na to, že trestní zákoník zná nyní jen trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Týká se pouze českých občanů a není možné jej použít na působení v nestátních skupinách, například v povstaleckých silách nebo v různých útvarech, které ve skutečnosti státem nejsou. Čin účasti na teroristické skupině lze zase použít jen v případě, že se prokáže teroristický charakter uskupení, stojí ve zdůvodnění.

Nový trestný čin nazvaný "účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu" nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem takové skupiny. Postačí, když do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti uskupení.

Z širší předlohy ústavně-právní výbor už dřív doporučil vypustit z podnětu Heleny Válkové (ANO) navrhovanou změnu u nároku obětí kriminality na peníze od státu. Vláda chtěla, aby byl nárok na peněžitou pomoc opět podmíněn zhoršením jejich sociální situace. Úprava reaguje podle důvodové zprávy k předloze na problematický výklad jednoho z ustanovení. Válková v dnešním druhém čtení navrhla úpravu tak, aby byl výklad ustanovení jednoznačný. Vládní novela se týká také začlenění některých evropských směrnic do českého právního řádu.