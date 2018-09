Praha - Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším zdravotním postižením se zřejmě od příštího roku zvýší. Sněmovna dnes v prvním kole podpořila senátní novelu, podle níž by se měl o 6000 korun na 19.200 korun zvýšit měsíční příspěvek na péči o osoby zcela závislé na cizí pomoci. Pro byli i poslanci ANO, přestože vláda Andreje Babiše (ANO) novelu odmítla na popud ministerstva financí.

Poslanci většiny stran by chtěli novelou o sociálních službách navýšit také příspěvek na domácí péči o osoby s těžkým postižením. Například Piráti už navrhli, aby se tento příspěvek zvýšil z 9900 na 11.000 korun. Zvýšení příspěvku doporučila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že takovou změnu připravuje její úřad.

Polepšit by si podle řady poslanců měli také pečující příbuzní, někteří navrhovali i zlepšení podmínek hospicové péče. Návrhy budou moci uplatnit při projednávání novely ve sněmovních výborech sociálním a zdravotním, které na to dostaly 30 místo obvyklých 60 dnů.

Měsíční příspěvek na péči o osoby zcela závislé na cizí pomoci, které nejsou v ústavech, by se podle senátního návrhu zvýšil ze současných 13.200 korun. Týkal by se asi 25.000 lidí. Rozpočtový dopad senátoři vyčíslili na 1,8 miliardy korun ročně. Právě důsledky pro rozpočet zdůvodnilo své odmítavé stanovisko ministerstvo financí. Zástupci ČSSD i KDU-ČSL upozorňovali na to, že senátní návrh vychází z novely bývalé vlády, v níž bylo ANO členem a která v závěru funkčního období bývalé Sněmovny zůstala neprojednána.

Přijetí novely a zvýšení příspěvku přišla ráno k sídlu Sněmovny podpořit s transparenty desítka lidí, včetně vozíčkářů. Poukazovali mimo jiné na to, že i lidé s těžkým postižením mohou v některých případech studovat a pracovat, a neměli by být finančními důvody nuceni trávit život v ústavech.