Ilustrační foto - Poslankyně za ČSSD a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová vystoupila na schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna v Praze. Poslanci by měli jednat o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a poslance Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo.

Ilustrační foto - Poslankyně za ČSSD a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová vystoupila na schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna v Praze. Poslanci by měli jednat o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a poslance Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Sněmovna asi umožní vládě odvolávat státní tajemníky na ministerstvech. Sporný pozměňovací návrh k vládní novele služebního zákona dnes doporučil plénu schválit ústavně-právní výbor. Podle opozice to povede k politizaci státní správy.

Úpravu, která zároveň povede k zániku kárné odpovědnosti státních tajemníků, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). "Jde proti principu státní služby," řekl Pirát Mikuláš Ferjenčík, který ve výboru neprosadil doporučení, aby Sněmovna zamítla novelu služebního zákona jako celek. Předseda výboru Marek Benda (ODS) označil pozměňovací návrh Dostálové za neuvěřitelný. "Návrh je koncem zákona o státní službě, jak byl koncipován," soudí.

Zpravodajka Kateřina Valachová (ČSSD) ale míní, že se nezávislost státních tajemníků nesníží. Odvolání bude možné jen pro porušení úkolů, bude je moci přezkoumat soud, uvedla. Nynější možnost kárného řízení podle Valachové státní tajemníky nechrání, je tomu podle ní naopak.

Schválení předlohy s úpravami, které výbor podpořil, doporučili schválit členové za koaliční ANO a ČSSD a za KSČM, která kabinet v dolní komoře toleruje. Proti hlasovali přítomní poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN.

Právní výbor také doporučil prodloužit ze 40 na 60 služebních dnů lhůtu, po níž by bylo možné úředníka hodnotit. Pokud by jeho působení bylo shledáno nevyhovujícím, měl by mít na nápravu 90 místo 40 dnů.

Novelu předložila ještě menšinová vláda ANO. Nová pravidla by podle vládního hnutí měla více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. Proti novele měl výhrady Odborový svaz státních orgánů a organizací, podle něhož novela přinese destabilizaci a posílení politického vlivu na státní správu.