Sněmovna asi neuzákoní veto obcí na stavbu úložiště radioaktivního odpadu

Praha - Sněmovna asi neuzákoní právo obcí vetovat výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na jejich území, i když to dnes podle přání dotčených obcí navrhli jednotlivci z řad poslanců KDU-ČSL, Pirátů a SPD. Dolní parlamentní komora zřejmě pouze ve vládním návrhu prodlouží lhůty, které mají dostat obce na vyjádření stanoviska k vybudování úložiště. O podobě zákona by poslanci mohli rozhodnout do konce září.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) uvedl, že "právo veta nemá žádnou analogii u podobně významných staveb veřejného zájmu". Připomenul rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2020, podle něhož nikdo nemůže prosazovat veto jen kvůli tomu, že případné negativní dopady nechce ve své blízkosti. S možností veta podle ministra nepočítal ani věcný záměr zákona, který připravovala minulá vláda pod vedením Andreje Babiše (ANO).

Doplnit do vládní předlohy podmínku souhlasu obcí s výstavbou úložiště navrhli poslanci Vát Kaňkovský (KDU-ČSL) s Klárou Kocmanovou (Piráti) a Radek Koten (SPD). Doporučili využít podobného finského zákona. Sám Kaňkovský ale v debatě připustil, že návrh většinovou podporu nezíská.

Kotenův návrh navíc v souladu s vládní předlohou počítá s tím, že rozhodnutí vlády o výběru úložiště bude podléhat souhlasu obou parlamentních komor, což sněmovní hospodářský výbor doporučil zrušit. Návrh nepodpoří podle Bereniky Peštové (ANO) ani tato nejsilnější opoziční frakce.

Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu by měl dát podle poslaneckých úprav obcím 140 dnů na vyjádření k návrhu na umístění hlubinného úložiště. Vláda navrhla lhůtu 90 dnů. Zákon by měl ministerstvu průmyslu a obchodu výslovně uložit projednání návrhu na umístění úložiště s ministerstvem životního prostředí a s občany dotčených obcí na území některé z nich. Vládě pak má dát zákon možnost stanovit kompenzační příspěvky dotčeným obcím i nad rámec příspěvků podle zákona.

Sněmovna schválila převod správy zajištěného majetku z úřadu na vnitro

Správu majetku zajištěného v trestním řízení zřejmě převezme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ministerstvo vnitra. Vládní novelu, která převod předpokládá, dnes schválila Sněmovna. Předloha navíc rozšiřuje možnosti ponechání zajištěné movité věci na místě a v některých případech umožní zajistit místo věci peníze. Nyní ji dostanou k posouzení senátoři.

Správu majetku v současnosti vykonává po dobu zajištění buď soud, který o zajištění rozhodl, či na základě soudního pověření územní pracoviště ÚZSVM nebo soudní exekutor. Podle novely bude soud moci pověřit místo majetkového úřadu právě ministerstvo vnitra. Na ministerstvu už od roku 2017 funguje Centrum zajištěných aktiv (Cenza), které se zabývá prodejem zajištěných věcí. Výnos putuje na zvláštní účet ministerstva spravedlnosti, ze kterého jsou odškodňovány oběti spáchané trestné činnosti.

Pokud by ministerstvo vnitra nemohlo správu konkrétního majetku zajistit, pomůže podle novely orgánům v trestním řízení nalézt vhodného správce. Vnitro také bude moci odmítnout správu majetku, pokud jde o věc, která vyžaduje zvláštní podmínky nakládání nebo odbornou způsobilost. Kvůli správě zajištěných vozidel by mělo mít podle návrhu nepřetržitý přístup k údajům z jejich registru.

Generální ředitelství cel by podle předlohy mohlo vykonávat správu zajištěného majetku i v případech, kdy je podezření na to, že byl získán v souvislosti s porušením předpisů upravujících provozování hazardních her. Náklady správy majetku by měl podle úpravy nově nést subjekt, který správu vykonává, místo orgánů činných v trestním řízení.

Novela si také klade za cíl rozšířit možnosti, kdy je možno zajištěnou movitou věc takzvaně ponechat na místě. Orgány činné v trestním řízení by pak dostaly právo kontrolovat, zda podezřelí dodržují zákaz nakládání se zajištěnou věcí. Pokud by musely vstoupit do prostoru, k jehož prohlídce je potřeba soudní příkaz, budou mít povinnost si souhlas soudu vyžádat. V případě, že by věc nesnesla odkladu, mohou do prostoru, který není obydlím, vstoupit i bez souhlasu soudce, o ten ale budou muset bezodkladně požádat zpětně.

Předloha také zavádí možnost místo zajištěné věci složit do úschovy peníze, které hodnotě věci odpovídají. Nesměl by ale být ohrožen účel trestního řízení, se zajištěním peněz by také musel souhlasit soudce či státní zástupce.

Policie vloni zajistila majetek za zhruba 5,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku hodnota klesla téměř o dvě miliardy korun.