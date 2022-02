Sněmovna ani po 24 hodinách kvůli obstrukci SPD neschválila program schůze

Praha - SSněmovna ani po 24 hodinách od zahájení schůze nedospěla ke schválení programu zasedání. Důvodem jsou pokračující obstrukce opoziční SPD, jejímž cílem je zamezit schválení vládní pandemické novely. Dolní komora kvůli tomu hlasy vládní koalice rozhodla o tom, že i dnes bude moci její jednání pokračovat přes noc. Zasedání dolní komory bylo ve 14:00 na dvě hodiny přerušeno kvůli jednání sněmovních výborů organizačního a rozpočtového, oznámila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Obstrukce SPD odstartoval v úterý odpoledne šestihodinovým projevem předseda hnutí Tomio Okamura, který podobně jako v noci jeho straničtí kolegové navrhoval doplnění či změny programu. Schůzi poznamenal spor o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Kromě SPD měli námitky i zástupci ANO. Obě frakce si kvůli tomu vyžádaly o minulé noci postupně dvouhodinové přestávky na svá jednání.

Hnutí SPD dá dvě stížnosti k Ústavnímu soudu kvůli projednávání novely pandemického zákona ve stavu legislativní nouze a kvůli možnému porušení zákona o jednacím řádu. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda klubu Radim Fiala. Poslanci SPD chtějí podle něj obstruovat jen pandemický zákon a zavedení korespondenční volby, jsou ale připraveni jednat například o státním rozpočtu. Podle ústavních právníků, které oslovila ČTK, podnět SPD platnost očekávaného přijetí pandemického zákona neovlivní.

Poslanec ANO Milan Brázdil navrhl nynější schůzi kvůli sporu o noční jednání ukončit. Podle předsedkyně Sněmovny ale k tomu neměl zákonné oprávnění. Policie se psy musela podle Pekarové Adamové prohledat budovu sněmovny kvůli oznámení, že je v sídle dolní komory umístěna bomba. Předseda SPD se podivoval nad tím, že o tom poslanci nebyli informováni. Bezpečnostní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny podle Pekarové Adamové vyhodnotil, že hrozba není vážná, neboť sídlo dolní komory i její okolí hlídá policie kvůli demonstracím odpůrců pandemického zákona.

Poslankyně SPD Vladimíra Lesenská zhruba 40 minut obhajovala nutnost přednostního projednání návrhu na zrušení soudních exekutorů, což před ní v noci navrhovali i její kolegové. Její kolega Zdeněk Kettner podobně obsáhle požadoval diskusi na téma "ohrožení svobody myšlení a projevu". Jaroslav Dvořák z SPD žádal debatu o potravinové soběstačnosti, podle Jana Hrnčíře z téhož hnutí by Sněmovna měla přednostně projednat novelu zákona o daních z příjmů, která by měla zdanit dividendy vyplácené mateřským firmám do zahraničí. Poslanec SPD Karel Sládeček by chtěl předřadit zákon, který zmrazuje platy politiků.

Opoziční návrhy na doplnění či změny v navrhovaném programu schůze Sněmovny mají mizivou šanci na přijetí, neboť koaliční většina v dolní komoře má sílu je odmítnout.

Sněmovna se musí pandemickou novelou opětovně zabývat kvůli tomu, že ji minulý týden těsnou většinou odmítl Senát. Při prvním schvalování počátkem února dolní komora novelu hlasy koalice prosadila ve stavu legislativní nouze po zhruba 35 hodinách, přičemž schvalování programu kvůli obstrukcím SPD trvalo 23 hodin.

Úterní postup ve Sněmovně podle právníků pandemickou novelu u ÚS neohrozí

Úterní postup vládní koalice při schválení jednání přes noc neohrozí novelu pandemického zákona při případném soudním přezkumu, uvedli dnes ústavní právníci oslovení ČTK. Odkázali při tom na předchozí praxi Ústavního soudu (ÚS), který v rozhodnutích k elektronické evidenci tržeb (EET) či daňovému balíčku konstatoval, že hodnotí dodržování ústavních principů při přijetí zákona, nikoliv aplikaci konkrétních ustanovení jednacího řádu Sněmovny. Podle právníků je kvůli dění v dolní komoře namístě úprava jednacího řádu.

Pětikoalice při šestihodinovém projevu šéfa SPD Tomia Okamury v úterý po 20:00 využila krátkého přerušení a rozhodla, že jednání bude moci pokračovat i přes noc. Opozice tvrdí, že tím koalice porušila jednací řád. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že návrh měl přednést některý z poslanců, nikoli předsedající schůze. Hlasovat se o něm pak smělo do 19:00, dodala. SPD opakovaně obstruuje projednávání novely pandemického zákona, ke kterému má výhrady.

ÚS již vícekrát dal najevo, že chrání ústavnost, nikoliv aplikaci jednacího řádu Sněmovny, sdělil ČTK ústavní právník Jan Kysela. Úterní postup tak nebude při rozhodování soudu významným faktorem. "Ústavní soud hodnotí, jestli při případném porušení jednacího řádu nebylo nepřiměřeně zasaženo do práv opozice vyjádřit se," uvedl. Kysela také připomněl, že pandemický zákon se v úterý ani nezačal projednávat, mluvilo se jen o programu schůze.

Stejný názor ohledně ÚS zastává i ústavní právník Jan Wintr. "Je ne úplně málo nálezů ÚS, kde je jasně řečeno, že posuzuje dodržení ústavních principů, jestli opozice třeba měla dost prostoru si návrh nastudovat, vyjádřit se, podávat k němu své návrhy," řekl. V několika případech pak soud konstatoval, že porušení jednacího řádu, které ale závažně nenarušilo zmíněná práva opozice, neznamená protiústavnost zákona.

Fakt, že ÚS toleruje drobná porušení jednacího řádu, by ale neměl být podle Wintra řešením nynější situace ze strany koaličních stran. "Dlouhodobé řešení je reformovat jednací řád, který je extrémně bezmocný proti běžné neefektivitě i proti cílené obstrukci," řekl. Nynější postup SPD, který brání řádnému fungování komory, je podle Wintra v rozporu s demokratickými principy. "Bylo by vhodné změnit jednací řád. Míra neefektivity, jakou vykazuje česká Poslanecká sněmovna, je extrémní i v mezinárodním srovnání," podotkl.

Kvůli obstrukcím SPD trvalo první schvalování vládního návrhu pandemického zákona ve Sněmovně 35 hodin. "Máme za sebou i celý den v Senátu. Uvidíme, co ve Sněmovně ještě nastane. Zatím se mi rozhodně nezdá, že by opozice mohla tvrdit, že se nedostala ke slovu. A právo na neomezenou obstrukci nepochybně není ústavně chráněno," uvedl Kysela. Za vhodnou by také považoval změnu jednacího řádu. "Je lepší ho změnit než porušovat, pakliže jeho dodržování v určité politické konstelaci může znamenat vleklou paralýzu s dopady na legitimitu parlamentní demokracie," uvedl.

Vhodný postup koalice by podle Wintra byl v úterý ten, kdyby předsedající Okamuru opakovaně vyzval, aby mluvil k věci. Pokud by jeho projev i nadále obsahoval něco jiného než stručné odůvodnění návrhu změn programu, odebral by mu slovo. "Sněmovna by pak rozhodla o případné námitce," řekl Wintr.

Jednací řád byl porušen tím, že se o možnosti jednání po 21:00 hlasovalo až po 19:00, i když příslušné ustanovení není příliš zřetelně napsané. "Zatím se to vykládalo tak, že hlasování se musí zahájit před 19:00," uvedl Wintr. Hlasování o písemném návrhu v přestávce v Okamurově projevu je však podle něj "v mezích možného výkladu jednacího řádu". Za problém považuje spíš to, že se slovo nevrátilo hned šéfovi SPD, ale vystoupili další poslanci.

Asi 30 lidí dnes v poledne protestovalo proti pandemickému zákonu

Asi tři desítky lidí dnes v poledne na rohu pražských ulic Sněmovní a Nerudova protestovaly proti novele pandemického zákona, kterou by dnes měla znovu projednávat Sněmovna. Senátoři novelu neschválili. Protest svolala opětovně iniciativa Chcípl PES, podle jejíchž zástupců je novela protiústavní a zneužitelná.

Demonstrace začala v 10:00, na místě se sešlo asi 20 lidí. V první hodině od začátku demonstrace byl protest pokojný. Lidé s sebou měli vlajky či transparenty s logem iniciativy a s nápisy jako "My jsme silní. My jsme spolu", popíjeli a poslouchali české písně z reproduktoru. Okolo 11:00 začali demonstranti pískat na píšťalky a svůj nesouhlas s novelou pandemického zákona dávat najevo také rytmickým bubnováním. V poledne bylo na místě asi 30 protestujících. Na pořádek ve vymezeném prostoru před Sněmovnou dohlíželi policisté. í.

Zástupci iniciativy Chcípl PES dnes před začátkem protestu u Malostranského náměstí v Praze vyzvali na svém facebooku k tomu, aby lidé udělali "malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70 poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemickeho zákona". Uveřejnili přitom soukromé adresy poslanců, kteří podpořili vládní pandemickou novelu. To odsoudil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a oznámil, že policie už podniká opatření na ochranu rodin sedmi desítek členů dolní komory, jejichž adresy byly zveřejněny. Zveřejnění adres trvalého bydliště poslanců označili následně zástupci iniciativy Chcípl PES na svém facebooku za chybu. "Bohužel se mohly mezi adresy, které jsou veřejné, dostat i adresy trvalého bydliště. Všechny adresy jsou z veřejných zdrojů," uvedla iniciativa. Výzvu pak upravila tak, aby lidé své stanovisko k novele řekli poslancům v jejich kancelářích v obvodech.

Demonstrace proti novele zákona se konají poněkolikáté. Při prvním sněmovním schvalování předlohy v lednu se na Malostranském náměstí sešlo podle policie asi 800 demonstrantů. Někteří vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Při projednávání novely v Senátu odpůrci úpravy pandemického zákona protestovali na Klárově, kde se shromáždilo asi 60 lidí.

Novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senát novelu ve čtvrtek 10. února zamítl. Senátoři ale i její další kritici poukazují na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování předlohy ve stavu legislativní nouze.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dříve uvedl, že předpokládá, že Sněmovna senátní veto přehlasuje. Pokud Sněmovna novelu neschválí, chce Válek vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu. Pro přehlasování senátního veta je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů. Koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů jich má při kompletní účasti 108.