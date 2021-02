Sněhuláka jako symbol stesku po přátelích stavěli lidé na hranici

Petrovice (Ústecko) - Na české a německé straně hranice stavěli lidé po celý týden sněhuláky jako znak stesku po bližních. Iniciativa Soboty pro sousedství tak vyjadřuje nejen strádání, kterým lidé trpí kvůli zavřeným hranicím, ale také obavu ze stigmatizace přeshraničních vztahů. ČTK to řekl ústecký germanista Jan Kvapil, který dnes v Petrovicích na Ústecku s rodinou sněhuláka také postavil.

"Chceme vyjádřit, že nám chybí naši přátelé, příbuzní, sousedé, kolegové z práce. Holt místo nich stavíme ty sněhuláky a vzpomínáme na ně a dáváme na jevo, že se těšíme, až nadejde dobrý čas a budeme se moci scházet," řekl Kvapil, který je jedním ze zakladatelů skupiny Soboty pro sousedství. Ta vznikla na jaře, kdy se poprvé kvůli pandemii zavřely hranice.

Lidé stavěli sněhuláky na zahradách, balkonech, v parcích. Fotky i s krátkým poselstvím nebo příběhem se průběžně zveřejňují na facebooku a následně vznikne malá galerie. Týden strádajícího sousedství, jak pořadatelé akci nazvali, končí dnes.

Cílem podle Kvapila je mimo jiné ukázat, že se lidem zapojeným do iniciativy nelíbí stigmatizace přeshraničních vztahů. "Na české i německé straně pozorujeme to, že třeba pendleři jsou vydávaní za ty, kteří za to (epidemii) můžou, nebo se odmítá zahraniční pomoc s odůvodněním, že si pomoc musíme sami. Je to taková nacionalistická rétorika a já má trošku strach, aby se nevytáhnul Džin z lahve," uvedl Kvapil. "Doufali jsme, že toho Džina nacionalismu jsem zčásti pohřbili se vstupem do EU. Je to apel na politiky, aby nestigmatizovali přeshraniční vztahy," zdůraznil Kvapil, který byl přizván k jednání mezi saskou a českou stranou o podmínkách přeshraničního dojíždění za prací.

Sousedské vztahy do doby před pandemií byly podle Kvapila na takové úrovni, jako naposledy před druhou světovou válkou. Fungovaly tu spolky, vznikaly společné projekty. "My jsme lidé, kteří tady žijí na hranici, a chtěli bychom, aby hranice byla jen takovou symbolickou čárou," uvedl Kvapil.

Kvůli přísným protiepidemickým opatřením lidé stavěli sněhuláky samostatně a nesešlo se jich víc v Petrovicích ani dnes. "Nechceme zavdávat příčinu k další stigmatizaci, ale chceme, aby se při přijímání různých opatření myslelo na lidi, kteří u hranic žijí," dodal Kvapil.