Sněhu na horách je dost, areály kvůli covidu ale počítají ztráty

Praha - Sněhové podmínky na horách v ČR jsou stále dobré. Vzhledem k trvajícímu uzavření lyžařských středisek kvůli epidemii koronaviru to ale ocení jen běžkaři nebo turisté na skialpy či se sáňkami, jejichž pohyb na horách není omezen. Některé skiareály kvůli situaci budou propouštět, některé už s tím začaly. Pro běžkaře provozovatelé dál upravují rozsáhlou síť stop.

Lyžařské areály byly tuto sezonu otevřené jen od 18. do 27. prosince. Pak vláda rozhodla o jejich uzavření a o otevření zatím nerozhodla. V únoru přitom začínají jarní prázdniny, které přináší velkou část tržeb. S ohledem na naplněnost nemocnic a stagnaci epidemie vláda naopak zvažuje možné zpřísnění proticovidových pravidel.

Například největšímu beskydskému lyžařskému areálu, Bílé na Frýdecko-Místecku, začínají docházet peníze. Podle provozovatele Jaroslava Vrzguly areál, který zaměstnává 22 lidí, začne propouštět od února. Vedle toho provozovatel vleků v Mezivodí Zdeněk Žák už propustil polovinu ze svých deseti zaměstnanců, navíc si musel půjčit peníze.

Ztráty počítají i areály v Pardubickém kraji. Třeba lyžařský areál v Hlinsku přišel asi o 70 procent sezonních tržeb a kdyby přišlo i o jarní prázdniny, které v kraji začínají v polovině února, bylo by to velmi špatné, uvedl Robert Vokáč z tamního Ski klubu.

"Tlačíme před sebou šest úvěrů, které představují asi 12 milionů korun. Každý měsíc musíme splácet 150.000 Kč, i kdybychom včera (ve středu) začali, tak už víme, že na to nevyděláme. Budeme to muset řešit s bankou," řekl ČTK Vokáč.

Běžkaři si na horách ale přijdou na své. V Krkonoších, kde mají desítky kilometrů upravených tratí, za poslední dny napadlo asi čtvrt metru sněhu, na hřebenech ho tak leží o polovinu více než loni, 80 až 110 centimetrů. Na hřebeny se běžkaři či pěší turisté mohou dostat kabinovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu. Jezdí i lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku, která ale vozí pouze pěší turisty.

V Jizerských horách Jizerská o.p.s upravuje přes 200 kilometrů tratí. Podle ředitele Martina Kunce jsou tam podmínky úžasné a každý den sněží. Na běžky lze vyrazit i v Liberci, do areálu ve Vesci.

Provozovatelé díky novému sněhu upravují téměř všechny běžecké trasy i v Krušných horách, na Krušnohorské magistrále je jich přes 200 kilometrů. Lidé si mohou zalyžovat v okolí Božího Daru, Bublavy, ve Slavkovském lese nebo u Aše.

Také na Šumavě budou mít běžkaři na víkend upravené podle provozovatelů lyžařských středisek a obcí desítky kilometrů stop. Napadl nový sníh, stopy upravují na Zadově, Kvildě i ve Frymburku. Upravené stopy jsou i u Železná Rudy, podle Barbory Kučerové z železnorudského infocentra je protažený například Pancíř, trasy z Můstku k Obrázku, na Nový Brunst, na Gerlovu Huť a dolů na šumavskou dálnici. Ve všech stopách je 40 až 50 cm sněhu. Podobné množství sněhu je také v okolí Modravy.

V nejvyšších partiích Jeseníků proti minulému týdnu sněhu ubylo, stále ho tam ale leží kolem 80 centimetrů a podle horské služby jsou tam podmínky pro běžkaře optimální. Podle webu bilestopy.cz je nyní na horách a v podhůří upraveno 159 kilometrů tras.

Naopak v některých hřebenových partií Beskyd sníh chybí, odvál ho vítr, což může komplikovat pohyb běžkařů. Většina tras by ale měla být průjezdná, řekl dnes ČTK dispečer beskydské horské služby Pavel Masopust. Bez obav ale mohu běžkaři vyrazit do horského střediska Pustevny v Beskydech, kde jsou desítky kilometrů upravených tras. Na běžky lze jet i na Vsetínsku a do okolí horského hotelu Vsacký Cáb u Dušné nebo k Valašské Bystřici.

Na Vysočině proti polovině ledna běžeckých stop ubylo. Poslední sněhové přeháňky nestačily nahradit sníh, který odtál. Zatím se lyžuje v některých lokalitách Žďárska, u Jihlavy nebo u Humpolce. Městské okruhy upravené i pomocí technického sněhu jsou podle zjištění ČTK přístupné v Jihlavě či Havlíčkově Brodě.