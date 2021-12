Sněhu je před Vánoci na sjezdovkách dost, běžkaři to mají horší

Praha - Podmínky pro lyžování jsou před vánočními svátky ve většině velkých horských středisek v Česku velmi dobré. Sněhu je na sjezdovkách i díky umělému zasněžování dostatek a řada areálů bude v provozu i na Štědrý den. O něco hůř jsou na tom vyznavači běžeckého lyžování. Zejména v Krušných horách a na Šumavě jsou po nedávné oblevě některé běžecké tratě nesjízdné.

Velmi dobré podmínky hlásí před prodlouženým vánočním víkendem horská střediska na východě Čech. V největším českém lyžařském středisku ve Špindlerově Mlýně se lyžuje na 15 kilometrech sjezdovek. "Podmínky jsou skvělé a podle předpovědi by to tak mělo být i o vánočních svátcích," řekl ČTK manažer Skiareálu Špindlerův Mlýn Adam Svačina. Lyžuje se také v menších krkonošských areálech, například v Mladých Bukách nebo v Prkenném Dole. V Krkonoších a v Orlických horách jsou také desítky kilometrů upravených běžkařských tras.

Podmínky pro lyžování v Libereckém kraji pomohlo vylepšit ochlazení v tomto týdnu, které umožnilo výrobu technického sněhu. A na nezájem lyžařů si vlekaři nestěžují. "Zatím to není špatné. Začátek je lepší, než jaký pamatujeme z předchozích sezon," řekl ředitel společnosti Ski bižu Pavel Bažant. V Jizerských horách jsou v provozu mimo jiné areály v Kořenově a Desné. Otevřená jsou také střediska v západní části Krkonoš - Harrachov, Benecko, Vítkovice či Paseky nad Jizerou. Od pátku se k nim přidá největší skiareál v kraji v Rokytnici nad Jizerou.

V Ústeckém kraji se zatím lyžuje v areálu Klíny na Mostecku a na dětském vleku na Telnici na Ústecku. Oba skiareály plánují, že budou mít otevřeno i přes vánoční svátky. Naopak Bouřňák na Teplicku trápí obleva, a o Vánocích proto bude mít zavřeno.

Lépe jsou na tom se sněhem střediska v Krušných horách. Například areál Klínovec bude v provozu i na Štědrý den, od soboty pak po celý den. V provozu je i areál Novako na Božím Daru, kde je asi 50 centimetrů sněhu a v provozu jsou oba vleky. Jen s běžeckým lyžováním je to ale zatím v Krušných horách horší. Přírodního sněhu moc nenapadlo, nicméně některé trasy jsou připravené.

V Plzeňském kraji jsou dnes v provozu pouze lyžařské areály v západočeské části Šumavy - Ski&Bike Špičák, Nad Nádražím, Belveder a malý vlek na spodní části areálu Samoty v Železné Rudě. Od 25. prosince bude v provozu také Alpa louka a o den později k ní přibude Weissova louka a Samoty. Den po Štědrém dnu se rozjedou lanovky a vleky na nedalekém Velkém Javoru. Mírně nervózní jsou ale vlekaři z předpovědi počasí. "V následujících dnech až do 29. prosince jsou sice hlášené sněhové přeháňky, ale denní teploty mají být mírně nad nulou, takže máme obavy, aby to nebyl sníh s deštěm," uvedla Eva Juhová ze železnorudského infocentra.

Stále dostatek sněhu leží na sjezdovkách ve větších lyžařských areálech na jihu Čech. Návštěvnost je však v těchto dnech jen průměrná. "Dnes u nás zatím byly asi tři stovky lyžařů. Je to taková standardní návštěvnost těsně před svátky," uvedla za Skiareál Lipno Olga Kneiflová. Podobná je situace i ve středisku Hochficht na česko-rakouské hranici Šumavy. Horší podmínky jsou na jihu Čech zatím pro běžkaře. Kvůli úbytku sněhu je většina šumavských tras nesjízdná.

Přírodního sněhu je pro běžkaře málo i na Vysočině. Tratě se teď nedají upravovat ani v okolí Nového Města na Moravě. Ve vyhrazených časech tam ale lyžaři mohou na sportovní tratě Vysočina Areny upravované pomocí technického sněhu. Lépe jsou na tom na Vysočině vyznavači sjezdového lyžování. Lyžuje se na sjezdovkách Čeřínek a Šacberk u Jihlavy a na novoměstském Harusově kopci. Od Štědrého dne bude jezdit vlek také na Křemešníku u Pelhřimova.

Velmi dobré sněhové podmínky nabízejí před nadcházejícími vánočními svátky lyžařská střediska v Olomouckém kraji. "Sněhové podmínky v Jeseníkách jsou nyní velmi dobré. Na sjezdovkách je až 60 centimetrů sněhu," sdělil dnes ČTK dispečer Horské služby Jeseníky, podle kterého většina zimních středisek o Vánocích vleky spustí. Dobré podmínky Jeseníky nabízejí i pro běžkaře. Kromě Jeseníků se bude o Vánocích lyžovat například v Hlubočkách u Olomouce, kde je už díky technickému sněhu v provozu celá půlkilometrová sjezdovka.

V lyžařských areálech na Frýdecko-Místecku v Beskydech se bude o víkendu lyžovat, i když ne ve všech a všechny dny. V největším lyžařském středisku v regionu Ski Bílá se lyžuje denně. "Na Štědrý den budeme jezdit od 09:00 do 13:00, potom první svátek vánoční od 09:00 do 16:00, řekl vedoucí střediska Jaroslav Vrzgula. Lyžuje se i ve Ski areálu Opálená v Pstruží. Provozovatel Petr Mikeska řekl, že na Štědrý den se bude lyžovat do 14:00, další dny pak už celý den.

Na lyže je možné vyrazit i na jihu Moravy. V Hodoníně u Kunštátu i Olešnici na Blanensku už se lyžuje, v Němčičkách na Břeclavsku se chystají spustit vlek na Boží hod. "Teď jsme tři noci zasněžovali a máme kolem deseti až 15 centimetrů na umělohmotném povrchu. Dnes to necháme vymrznout, zítra (v pátek) je volno a od 25. prosince začínáme," plánuje Jaroslav Stávek z němčického areálu.