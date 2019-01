Jilemnice (Semilsko) - Jednoho z největších sněhových Krakonošů za poslední léta vytvořil výtvarník Josef Dufek se dvěma pomocníky na náměstí v krkonošské Jilemnici. Na výšku má mezi sedmi a osmi metry. Od svých předchůdců se liší i tím, že je "nahý", jen s botami. "Nemá pumpky ani kabát, řekl dnes ČTK Dufek.

"Hůl drží v holé ruce a nohy, kolena, má odkryté," dodal.

Výtvarník oblíbenou turistickou atrakci na jilemnickém náměstí vytváří každoročně od roku 1997, pokud je dostatek sněhu. Snaží se, aby každý rok vypadal Krakonoš trochu jinak. Inspirací pro letošní model mu byl sněhový Krakonoš zachycený na fotografii z roku 1941.

Stejně jako loni i letos přidržuje pomyslný vládce hor klobouk v ruce na koleni a je bez své oblíbené fajfky. "Byla obleva, to bychom nedali dohromady. Spadla by nám," uvedl Dufek. Pro vytváření sochy je ale podle něj obleva lepší, než kdyby byl sníh zmrzlý. "Sněhuláky děti také koulí z mokrého sněhu," řekl. Příznivá je i předpověď počasí pro další dny, kdy má mrznout. Soše by tak neměly ani příliš ublížit děti, jež po ní rády lezou.

Obří sněhové sochy Krakonoše jsou s Jilemnicí spojené už více než 100 let. První dochovaná fotka je z roku 1912. Krakonoš byl tehdy stojící.

Dufek v posledních letech vytváří sněhového Krakonoše také ve Špindlerově Mlýně. Bude tam na něm pracovat příští týden.