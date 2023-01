Sněhové přeháňky a vítr komplikují dopravu na některých místech v ČR i dnes

Praha - Dopravu na některých místech republiky komplikují sněhové přeháňky, kvůli silnému větru se tvoří sněhové jazyky, podobně tomu bylo v pondělí. Problémy se sjízdností mají řidiči zejména na Vysočině, kde se stalo několik nehod. Kamiony v kopcích nemohou vyjet, stojí například v mohelnickém kopci v Olomouckém kraji. V Libereckém kraji silničáři otevřeli pro kamiony silnici 10 na Harrachov. V Orlických horách je zavřená silnice z Šerlichu do Orlického Záhoří. Na horách dnes meteorologové čekají trvalejší sněžení se silným větrem, který by mohl na silnicích tvořit sněhové jazyky a závěje.

V Královéhradeckém kraji zůstával ráno sníh zejména na silnicích nižších tříd. Kvůli hrozícím pádům stromů pokrytých silnou námrazou zatím zůstává v Orlických horách uzavřená silnice z Šerlichu do Orlického Záhoří, uvedli silničáři a policie. Na nesolených horských silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého sněhu, která je místy zledovatělá.

Jihočeský kraj

Na silnicích v jižních Čechách se ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky. V kraji jsou sněhové přeháňky, na výše položených místech silnice namrzají. Silničáři zasahují nyní v terénu se 112 sypači. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Andrea Sáčková. Nejvyšší denní teploty budou dnes v kraji od jednoho do čtyř stupňů Celsia. V nejvyšších polohách se mohou podle meteorologů tvořit i závěje.

"Sněží, jsou lokální přeháňky, hlavně na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Prachaticku. Napadlo od dvou do čtyř centimetrů sněhu. Vlivem větru se ve vyšších polohách tvoří sněhové jazyky, máme v terénu 112 sypačů. Vítr zatím neláme větve. Ve vyšších polohách, jak je teplota níž, to má tendenci přimrzat," řekla dispečerka.

V kraji bude dnes podle meteorologů proměnlivá oblačnost, místy sněhové přeháňky nebo sněžení, v polohách pod 400 metrů i srážky smíšené. Na horách bude sněžení trvalejší. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od jednoho do čtyř stupňů Celsia, na horách od minus tří k nule.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Sníh ráno zůstával zejména na silnicích nižších tříd. Kvůli hrozícím pádům stromů pokrytých silnou námrazou zatím zůstává v Orlických horách uzavřená silnice ze Šerlichu do Orlického Záhoří, uvedli silničáři a policie. Na horách dnes meteorologové čekají trvalejší sněžení se silným větrem, který by mohl na silnicích tvořit sněhové jazyky a závěje.

Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Na nesolených horských silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého sněhu, která je místy zledovatělá.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno se sněhovými přeháňkami. V nižších polohách se čeká sníh s deštěm. Teploty by se měly pohybovat od nuly do plus tří stupňů Celsia, na horách od minus jednoho do minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Silničáři dnes v 10:00 otevřeli pro nákladní dopravu silnici I/10 z Tanvaldu do Harrachova a dál na hraniční přechod do Polska. ČTK to řekl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. Osmnáctikilometrový úsek silnice první třídy byl kvůli sněžení uzavřený pro nákladní dopravu od pondělních 11:00.

"Trochu tam ještě nějaký sníh poletuje, ale mělo by to být sjízdné," řekl Svoboda.

Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů se tento úsek uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Další větší sněžení předpovědi avizují na středu a podle Svobody je možné, že budou muset silnici pro nákladní dopravu znovu uzavřít. "Od 6:00 to vypadá všelijak, tak uvidíme, jak to bude," dodal.

V Libereckém kraji za posledních 24 hodin místy připadlo až 15 centimetrů sněhu, navíc úklid sněhu z komunikací komplikuje silný nárazový vítr. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Vítr v nárazech přesahuje 60 kilometrů v hodině. Pod nulou byly ale dopoledne teploty už jen na horách a srážky ojedinělé, i proto jsou hlavní silniční tahy mokré nebo na nich leží zbyty sněhu po chemickém ošetření. Kvůli větru odklízeli hasiči v noci šest popadaných stromů, aktuálně ale na silnicích žádné problémy tohoto druhu hlášené nejsou.

Na Liberecku zůstávají pro těžká nákladní auta nad šest tun uzavřené dvě silnice na Liberecku. Neprůjezdná je pro kamiony silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musejí využít silnici 13 přes Frýdlant. V pátek silničáři kvůli problémům se sjízdností uzavřeli pro kamiony také silnici třetí třídy z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Do Hrádku musejí řidiči kamionů jet po hlavní silnici 13 a 35 přes Bílý Kostel, kde se solí. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

V Libereckém kraji by dnes mělo být oblačno až zataženo se sněžením, v polohách pod 400 metrů budou srážky smíšené nebo deštivé. Teploty podle meteorologů vystoupají maximálně ke čtyřem stupňům. Sněžení a také silný vítr očekávají meteorologové v Libereckém kraji až do čtvrtka, v polohách nad 600 metrů se mohou tvořit sněhové jazyky a nad 800 metry i závěje. Vítr může v nárazech přesáhnout 70 kilometrů v hodině.

Olomoucký kraj

Na rozbředlý sníh si dnes ráno musejí dát pozor řidiči ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde v noci byly sněhové přeháňky. Kvůli silnému větru se mohou v některých částech kraje tvořit sněhové jazyky. Dohlednost na silnicích snižují sněhové přeháňky, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. V souvislosti s počasím policie v kraji od rána řeší několik dopravních nehod.

V noci sněžilo téměř v celém kraji, do terénu opět vyrazily pluhy a sypače. Rozbředlý sníh byl ráno na silnicích zejména v horských okresech Jeseník a Šumperk a také ve vyšších polohách Olomoucka a Prostějovska. Obtížně sjízdná je silnice I/35 z Mohelnice na Šumpersku do Moravské Třebové. Řidiči na sociálních sítích upozorňují na to, že nákladní vozidla po této silnici kvůli kluzkému povrchu ráno neprojedou, osobní vozidla jen s obtížemi.

Problémy měly ráno kamiony také na zasněžené silnici ze Šternberka směrem na Moravský Beroun. Na Prostějovsku správa silnic varuje před sněhovými jazyky, které se kvůli silnému větru mohou ráno tvořit v okolí Protivanova a Konice. Dálnice v kraji jsou zpravidla holé a mokré, to samé platí pro hlavní silniční tahy v nižších polohách.

V kraji je od rána kvůli kluzkým vozovkám evidováno několik dopravních nehod. Na dálnici D35 u Litovle na Olomoucku narazilo ve směru z Mohelnice do Olomouce osobní vozidlo do svodidel, neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh. Při nehodě se nikdo nezranil. Na hlavním silničním tahu z Olomouce do Šternberka se u Dolan na namrzlé vozovce srazilo šest vozidel, podle prvotních informací nebyl nikdo zraněn. Silnice je v místě nehody průjezdná jedním pruhem, tvoří se kolona.

Další automobil havaroval dnes ráno v Samotiškách u Olomouce, také tato nehoda se obešla bez zranění. Osobní vozidlo ráno havarovalo i na silnici 446 u Štěpánova na Olomoucku. Podle hlášení policie nebyl nikdo zraněn.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích nový sníh. Většinou je po solení rozbředlý, tam, kde se sůl nepoužívá, tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Motoristé by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Svitav nebo Žamberka, V oblasti Poličky, Vysokého Máta a v Železných horách se tvoří sněhové jazyky. Na silnici I/11 přes Suchý vrch v úseku Červená Voda - Jablonné nad Orlicí jsou povinné sněhové řetězy.

Hasiči od rána zasahují u dopravních nehod. V České Třebové se střetl osobní automobil s nákladním autem převážejícím osobní vozy. V Dolní Čermné na Orlickoústecku skončilo osobní auto mimo silnici a hrozilo, že spadne do potoka. V Rohovládově Bělé na Pardubicku sjel autobus do příkopu, čtyři cestující a řidič vyvázli bez zranění.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, je silný až nárazový vítr. Na části území sněží nebo jsou sněhové přeháňky. Teploty se pohybují mezi minus třemi a plus dvěma stupni.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno mokré po chemickém ošetření, na většině míst sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Kladensku a v části Kutnohorska je ledovka, řekla ČTK pracovnice dispečinku krajské správy a údržby silnic Kamila Černá.

"Na Kladensku vyjely po 4:00 všechny sypače, tam se držel čerstvý sníh, ale už je to černé, na Kutnohorsku byla ledovka v oblasti Kácova," řekla Černá.

V obcí Jílové u Prahy evidují policisté uvízlý autobus, na místě je ledovka.

Teploty v regionu se dnes pohybují většinou od jednoho do dvou stupňů Celsia. V části regionu prší nebo padá sníh a je silný vítr.

Kraj Vysočina

Sjízdnost silnic na Vysočině dnes zkomplikovalo sněžení. Hlavní tah ze Znojma do Jihlavy byl ve Stonařově na Jihlavsku asi sedm hodin neprůjezdný kvůli nehodě dvou nákladních aut. Provoz se podařilo obnovit před 12:00, problémy měli řidiči i v jiných částech kraje. Sníh padal hlavně na Žďársku, Třebíčsku a Jihlavsku. Situaci komplikovaly sněhové jazyky. V kraji se stalo několik nehod. Vyplývá to z informací policie a dispečinku Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina.

Nehoda na silnici I/38 ve Stonařově, při které se srazila dvě nákladní auta, se stala před 5:00. Auta náraz hodně poškodil, náklad z nich byl vysypaný. U nehody zasahovali také hasiči. Podle jejich mluvčí Petry Musilové museli jednoho z řidičů vyprostit z havarovaného auta pomocí hydraulického nářadí. Při nehodě se zranili dva lidé.

První problémy se sjízdností zaznamenala policie nad ránem na Žďársku, později je řidiči hlásili také u obcí Jitkov, Skála a Štoky na Havlíčkobrodsku, u Dlouhé Brtnice a křižovatky Kasárna na Jihlavsku. Sněžení zkomplikovalo i provoz na dálničním nájezdu u Humpolce. Kamiony uvízly také mezi obcemi Slavičky a Třebenice nebo u Vladislavy na Třebíčsku

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes na Vysočině oblačno až zataženo, sněhové přeháňky budou na celém území kraje. Odpolední teploty se budou pohybovat od nuly do tří stupňů Celsia. Vítr bude mít v nárazech rychlost okolo 50 kilometrů v hodině. V noci na středu, kdy teploty klesnou k třem stupňům pod nulu, bude na většině území kraje znovu sněžit.

Zlínský kraj

Na vozovkách na Vsetínsku zůstával dnes ráno na řadě míst sníh, lokálně hrozilo, že na nich vznikne námraza. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. S opatrností jsou sjízdné i vozovky na Zlínsku a Uherskohradišťsku, které jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré. Na Kroměřížsku jsou mokré silnice zpravidla sjízdné bez omezení. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Neprůjezdná je kvůli ledovce silnice III/42826 v délce 7,6 kilometru mezi Modrou na Uherskohradišťsku a rekreační oblastí Bunč, která leží na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Kroměříž. "Vozovka se v zimně neudržuje," uvedli silničáři.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo, na Vsetínsku místy se sněžením, na Zlínsku a Uherskohradišťsku se sněhovými přeháňkami. Vál slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji oblačno až zataženo, místy se sněhovými přeháňkami, v polohách pod 400 metrů nad mořem i smíšenými nebo dešťovými. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na jeden až čtyři stupně Celsia. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 50 kilometrů v hodině.