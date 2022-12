Sněhové bouře v USA si vyžádaly 65 životů, problémy v letectví přetrvávají

Washington - Počet obětí rozsáhlých sněhových bouří ve Spojených státech se vyšplhal už na 65, napsal dnes zpravodajský server nbcnews.com. Jen v nejpostiženějším státě New York přišlo o život 34 lidí. I dnes jsou kvůli počasí v USA zrušeny tisíce letů. Velkou většinu z nich provozuje společnost Southwest Airlines, na níž se teď kvůli nezvládnutí situace snáší tvrdá kritika.

Mrazy a sněžení během svátečního víkendu zasáhly prakticky celé americké území s výjimkou západního pobřeží. Nejhůře postihly na západě státu New York ležící město Buffalo a jeho okolí. V oblasti přišlo o život 32 lidí. Starosta města s téměř 280.000 obyvateli Byron Brown bouři označil za pravděpodobně to nejhorší, co Buffalo za více než 50 let postihlo.

Oběti hlásí i dalších 11 států. Část lidí přišla o život v mrazivém počasí venku nebo při dopravních nehodách, další, když zůstali uvězněni doma bez energií. S výpadky proudu se během posledních dní potýkaly nejméně statisíce lidí. Ve většině případů se je ale podařilo obnovit.

Co se zatím nedaří, je návrat k normálu v letecké dopravě. Ještě dnes je podle CNN zrušeno 2714 letů, z nichž 2504 provozuje aerolinka Southwest. Společnost počítá s tím, že ve čtvrtek zruší dalších 2356 spojů. Její klienti, z nichž řada musela nocovat na letištích, navíc mají často problém spojit se se zástupci aerolinek a najít alternativní lety.

"Jejich systém se opravdu úplně zhroutil," řekl CNN americký ministr dopravy Pete Buttigieg. "Dal jsem jasně najevo, že naše ministerstvo je bude hnát ke zodpovědnosti vůči zákazníkům, aby se z této situace dostali, a aby se to už nemohlo opakovat," zdůraznil. Southwest, kterému teď hrozí pokuty, podle něj není schopen "zjistit ani to, kde se nacházejí jeho vlastní posádky, natož pak jeho cestující, natož pak zavazadla".

Aerolinka sama, která je jedním z největších nízkonákladových dopravců na světě, dopady na své klienty označila za nepřijatelné a "upřímně" se za ně omluvila.

Agentura Reuters problémy Southwest v době, kdy je většina ostatních aerolinek zpět v normálním provozu, vysvětluje tím, že firma vydělává převážně na vnitrostátních letech, a její provoz není tak centralizovaný jako u jiných leteckých společností. Tím pádem je Southwest zranitelnější, pokud špatné počasí nedovolí jeho zaměstnancům dostat se do práce.