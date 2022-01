Sněhová bouře na východ USA přinesla desítky centimetrů sněhu

Východní pobřeží Spojených států zasáhla 29. ledna 2022 silná bouře. Na snímku sněhem pokrytý Brooklynský most v New Yorku.

Východní pobřeží Spojených států zasáhla 29. ledna 2022 silná bouře. Na snímku sněhem pokrytý Brooklynský most v New Yorku. ČTK/AP/Brittainy Newman

Washington - Sněhová bouře, která v sobotu zasáhla východ Spojených států, s sebou přinesla desítky centimetrů sněhu a vítr o rychlosti i přes 130 kilometrů v hodině. V Massachusetts připravila o elektřinu na 100.000 lidí a v New Yorku jednoho muže o život. Její následky mohly být podle meteorologů ale mnohem horší, pokud by s sebou namísto suchého sněhu přinesla vlhké a tedy těžší srážky, které snadněji lámou větve stromů. Dobré bylo podle agentury AP také to, že přišla o víkendu, kdy většina lidí nemusí cestovat.

Fotogalerie

Deset států na východním pobřeží během soboty vydalo varování před bouří, jednoznačně nejzasaženější byl ale Massachusetts s metropolí Bostonem. Zimní počasí tam přineslo 60 centimetrů sněhu. V nedalekém městě Sharon nasněžilo dokonce ještě o 16 centimetrů více. Oblast poloostrova Cape Cod v Massachusetts zase zasáhl vítr o rychlosti až 134 kilometrů v hodině, některé pobřežní ulice zaplavila voda. Místní záplavy jsou hlášeny i z dalších míst.

V celé zemi musely aerolinky kvůli bouři od pátku do dneška zrušit na 6000 letů. Místy jsou hlášeny komplikace v železniční a silniční dopravě, ne ale tak velké, jak se úřady obávaly. Například ve státě Rhode Island raději dopředu zakázaly veškeré cestování s výjimkou naléhavých případů, od cest odrazovaly úřady i jinde.

V New Yorku si bouře podle televize CBS vyžádala jeden lidský život, když postarší muž při odklízení sněhu spadl do bazénu. Zdravotníci ho našli v bezvědomí, později zemřel v nemocnici.

Dnes by se bouře měla přesunout do Kanady, kde už před ní několik provincií vydalo varování. Sílu bouře podle meteorologů citovaných AP ovlivnily nejspíš i klimatické změny, zejména stále teplejší oceány.