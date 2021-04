Snažil jsem se střelu zblokovat, ale bohužel se to nepovedlo, řekl Vitásek

Liberec - Hokejisté Liberce nenavázali ve čtvrtém zápase finále play off extraligy na čtvrteční výhru nad Třincem a po porážce 0:1 v prodloužení musejí nyní Oceláře třikrát za sebou porazit. Jedním ze smutných hrdinů zápasu byl obránce Bílých Tygrů Ondřej Vitásek, který byl v rozhodující chvíli na ledě a snažil se střelu Ralfse Freibergse zastavit.

"Viděl jsem obránce, že střílí od modré čáry. Snažil jsem se jít proti střele tělem a zkusil ji zblokovat. Bohužel se mi to ale nepodařilo a jeden ze soupeřových hráčů puk dobře tečoval a padnul z toho vítězný gól,“ smutně konstatoval Vitásek po zápase.

Bílí Tygři byli v závěru třetí části blízko zřejmě rozhodujícímu gólu. Při šancích Jaroslava Vlacha a Adama Najmana se ale vyznamenal třinecký brankář Ondřej Kacetl. “ Byly to určitě situace, ve kterých jsme měli velkou šanci skórovat. Byla to možnost se zápasem něco udělat ještě v základní hrací době. Věřím, že pokud bychom ten gól dali, tak už zápas dovedeme do vítězného konce. Na kluky se ale nemůžeme zlobit, každý dělá pro tým, co může. Doufám, že v Třinci ty góly dají a zápas vyhrajeme,“ přál si reprezentační obránce.

Poprvé v historii české nejvyšší hokejové soutěže skončil zápas finálové série v základní hrací době 0:0. Podle Vitáska to bylo i tím, že se oba týmy již dobře znají a nemají se tak čím překvapit. “Sešly se dva skvělé týmy, výborná defenziva na obou stranách. Navíc jsme spolu hráli už čtvrtý zápas a známe se, takže je těžké soupeře něčím překvapit a prosadit se. Hra se přelévá, jednou jsme na koni my a jednou Třinec,“ uvedl mistr extraligy s Libercem z roku 2016.

Vitásek tvoří s Ronaldem Knotem nejvytíženější obranný pár Augustova týmu. Na ledě stráví každý zápas výrazně nad 20 minut a další obránce do hry tolik nepouštějí. Vitásek ale odmítá, že by Severočechům docházely síly.

“Může to vypadat, že hrajeme prakticky na čtyři beky. Už se Spartou jsme ale často stahovali hru na čtyři obránce a síly nám nechyběly. V prodloužení nemůžeme jako obránci jezdit nahoru dolů, musíme hrát chytře. Zbytečně neotevírat zadní vrátka a pouštět se do risků. Síly nám určitě nechyběly, ale musíme se držet naší hry nejen šedesát minut, ale i v prodloužení,“ nabádal účastník světového šampionátu v roce 2014 a olympijských her v Pchjongčchangu o čtyři roky později.

Bílí Tygři již nemají kam uhnout, a pokud chtějí sérii vrátit znovu pod Ještěd, musejí v pondělí na ledě Ocelářů zvítězit. Spoléhat budou opět zejména na brankáře Petra Kváču, který i ve čtvrtém finále podal vynikající výkon. “Kvaky takové výkony předvádí celou sezonu. Je to neskutečné, jak v bráně dokáže přečíst hráče soupeře a jaký z něj vyzařuje klid. Máme v něm obrovskou oporu a dnes to opět potvrdil. Mrzí nás, že jsme mu nemohli ještě více pomoct a zápas vyhrát. Petr je ale v takové formě, že to v Třinci znovu zavře a pomůže nám sérii vrátit do Liberce,“ věřil Vitásek.