Snahy o zmírnění krize kolem Ukrajiny pokračují sérií diplomatických jednání

Washington/Moskva/Kyjev - V rámci snahy západních lídrů odvrátit širší konflikt s Ruskem kvůli Ukrajině se dnes odehraje série diplomatických jednání. Ve Washingtonu přijme americký prezident Joe Biden německého kancléře Olafa Scholze, francouzský prezident Emmanuel Macron míří za svým ruským protějškem Vladimirem Putinem do Moskvy a německá ministryně zahraničí zahájí návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat i šéf české diplomacie Jan Lipavský spolu s kolegy ze Slovenska a Rakouska.

Rusko v posledních měsících nashromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků, čímž vyvolalo obavy Západu, že se připravuje na vojenskou akci na Ukrajině. Moskva popírá, že má v plánu Ukrajinu napadnout. Tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od Spojených států a NATO žádá kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za člena, a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v blízkosti Ruska. NATO i Spojené státy tento požadavek Ruska odmítají.

Pro německého kancléře Scholze jde o první cestu do Spojených států od prosincového nástupu do čela spolkové vlády. Podle dřívějšího sdělení Bílého domu by rozhovorům měla vévodit Ukrajina. Komentátoři vidí ve schůzce také možnost pozvednutí americko-německých vztahů po bouřlivém období za vlády exprezidenta Donalda Trumpa.

Berlín odmítá dodat Kyjevu zbraně v době hrozící ruské invaze a zdráhavě se staví i k možnosti zahrnout německo-ruský plynovodní projekt Nord Stream 2 do případných nových protiruských sankcí. V USA a některých dalších zemích NATO se objevily kritické hlasy, které zpochybňují spolehlivost Německa coby aliančního spojence. Sám Scholz čelí v souvislosti s ukrajinskou krizí výtkám kvůli své údajné pasivitě.

Co nejaktivnější zprostředkovatelskou roli se naopak snaží hrát francouzský prezident Macron, který dnes bude jednat v Moskvě se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V uplynulých dnech si oba státníci telefonovali hned třikrát. Podle prohlášení Elysejského paláce usiluje Paříž o dosažení pokroku v otázce ukrajinského Donbasu, a to v rámci úsilí o zmírnění napětí v oblasti. Kreml chce jednat především o jím požadovaných bezpečnostních zárukách. V úterý Macron zamíří do Kyjeva.

Ukrajinskou metropoli dnes navštíví německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, která se tam setká s hlavou státu Volodymyrem Zelenským a s ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou.

Dvoudenní návštěvu Ukrajiny zahajuje také český ministr zahraničí Jan Lipavský, společně se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska Ivanem Korčokem a Alexanderem Schallenbergem. Navštíví linii dotyku v oblasti Donbasu na východě země, kde proti sobě stojí ukrajinská vládní vojska a Ruskem podporovaní separatisté. Jednat budou s šéfem ukrajinské diplomacie Kulebou. Během návštěvy chce Lipavský předat ukrajinským představitelům českou humanitární pomoc v podobě 500 balíčků první pomoci.