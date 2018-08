Praha - V průběhu sezony sbíral rychlostní kanoista Martin Fuksa jen vítězství, na mistrovství světa v Montemor-o-Velho mu ale první místo uniklo. Se ziskem stříbra a bronzu byl nakonec vcelku spokojený, pětadvacetiletý český reprezentant věří, že velká vítězství přijdou. Ideálně na olympijských hrách v Tokiu 2020.

"Maličko smutku tam asi musí být, když sezona byla celá zlatá a člověk by ji chtěl dodělat celou zlatou. Musím se nad to ale povznést a být spokojený a pokorný. Jsem rád, že jsem medaile získal, i když spousta lidí by mě asi radši viděla zlatého. Spousta zase ne. Asi to tak mělo být, beru to sportovně," řekl Fuksa na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Rodák z Nymburka v sezoně vyhrál všechny závody ve Světovém poháru a chtěl ovládnout i šampionát. "První půlka se mi vydařila skvěle, byla asi nejlepší, co jsem kdy měl. Třeba to přijde někdy jindy, nebo taky ne," uvedl Fuksa. Letošek přirovnal k roku 2014, kdy měl na MS stejné výsledky.

"Loni i před olympiádou (2015) jsem měl lepší výsledky, takže jsem se vrátil trochu zpět. To sice nezní moc dobře, ale držet se tak dlouho ve světové špičce je fajn a doufám, že mi to vydrží minimálně do olympiády," uvedl Fuksa.

V Portugalsku se opět musel sklonit před výkony svého dlouholetého soka, dvojnásobného olympijského vítěze na C1 Sebastiana Brendela z Německa. "Je pro mě motivací makat dále a plnit si sny. Beru to tak, že to tak má být. Dávám tomu všechno a věřím, že když jsem měl první polovinu sezony takovou, tak mi ten nahoře musel ubrat. Třeba mi dá příště," řekl Fuksa.

Nejdůležitější pro něj je, že se drží mezi medailisty. "Co by kdo dal za stříbrnou medaili z olympijské tratě z mistrovství světa. Někdo je nezíská celý život a já už mám čtyři," prohlásil. Na 1000 metrů byl na MS již čtyřikrát druhý, vždy za Brendelem.

Fuksa má za sebou vrchol sezony, do kanoe ale ještě několikrát usedne. Čekají ho exhibiční starty v Budapešti a poté se představí v Superpoháru v Rusku a Číně. V Maďarsku pojede 100 metrů, v ruském Barnaul ho čeká 350 metrů a čínském Lin-i 600 metrů.

"Všechno jsou to neobvyklé tratě a mělo by se jezdit na atraktivních místech pro lidi. V Rusku by to mělo být v přírodě, v Číně uprostřed města. Moc jsem to ale zatím nezkoumal, soustředil jsem se na mistrovství světa," uvedl Fuksa, se kterým se v Superpoháru představí i Jana Ježová.