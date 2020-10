Snad se před ManCity udržíme v tabulce co nejdéle, řekl Souček

Londýn - Podle fotbalisty Tomáše Součka panuje ve West Hamu dobrá atmosféra, díky níž si "Kladiváři" věří i na takové týmy jako Manchester City. S tím v sobotním 6. kole anglické ligy remizovali 1:1. Londýnský celek je v neúplné tabulce jedenáctý právě před "Citizens", kteří mají duel k dobru. Souček doufá, že to tak vydrží co nejdéle.

"S výsledkem jsme spokojení, i když jsme pomýšleli na vítězství. Měli jsme šance a skvěle jsme bránili. Je škoda, že jsme nevyhráli, ale Manchester City měl také spoustu příležitostí, takže si oba týmy zasloužily remízu," řekl Souček pro klubový web.

West Ham v předchozím kole smazal v závěru třígólový náskok Tottenhamu a remizoval 3:3. Po úvodních dvou porážkách neprohráli svěřenci trenéra Davida Moyese v Premier League čtyřikrát po sobě.

"V týmu panuje dobrá atmosféra, příjemný duch a věříme si, že můžeme hrát a bodovat proti takovým mužstvům jako Manchester City nebo Tottenham. Je dobře, že jsme v tabulce před City, snad to tak zůstane co nejdéle," uvedl pětadvacetiletý defenzivní záložník.

West Ham vedl na prázdném Olympijském stadionu od 18. minuty, kdy se Michail Antonio po centru Vladimíra Coufala prosadil výstavními "nůžkami". Po pauze vyrovnal Phil Foden.

Souček po utkání vyzdvihl Antoniův přínos pro tým. "Všichni vědí, jak je velký, mnohokrát nám pomohl. To samé předvedl i proti City. Daří se mu a doufám, že je v pořádku, protože ve druhé půli musel střídat," prohlásil bývalý fotbalista Žižkova, Liberce a Slavie, odkud zamířil do West Hamu. Anglický celek za něj zaplatil přes půl miliardy korun, čímž ze Součka udělal nejdražšího hráče, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí.