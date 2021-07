Snad proti nám Írán vůbec nastoupí, doufá trenér basketbalistů Ginzburg

Praha - Jako velkou neznámou vyhlíží trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg úvodní zápas na olympijských hrách s Íránem. Vedle toho, že se realizační tým snaží získat o ne příliš známém soupeři dostatek informací, izraelský kouč, který vloni přijal i české občanství, je zvědavý, zda reprezentace islámské země nebude zápas kvůli jeho národnosti bojkotovat.

"Je pravda, že když jsem se bavil s lidmi v Izraeli o našem postupu na olympiádu, každý hned řešil, jak to bude v zápase proti Íránu. Oni totiž obvykle proti Izraelcům nenastupují," řekl novinářům Ginzburg. Například na předloňském mistrovství světa v judu Íránci souboje s Izraelci bojkotovali, neboť existenci židovského státu neuznávají.

"Věřím, že v tomto případě proti nám hrát budou, protože jsem pod vlajkou Česka. Je pravda, že je to v Izraeli velký příběh a pomalu se nebaví o olympiádě, ale co budeme dělat, když odmítnou nastoupit. Já jsem však řekl, že to není můj problém. Jsem sportovec, ne politik," prohlásil Ginzburg.

Zkušený kouč shání o prvním soupeři českého týmu na olympijském turnaji informace, přiznal však, že oproti Francii a USA je Írán nejméně čitelný.

"Víme, že hrají pohromadě spoustu let a mají jeden z nejlepších týmů v Asii. Měli některé dobré a jiné horší přátelské zápasy a určitě budou bojovat. Je ale pravda, že pokud chceme postoupit ze základní skupiny, musíme proti nim uspět," uvedl Ginzburg. "Proti USA a Francii budeme outsidery, ale znáte nás, že se vždy pokusíme na hřišti vydat to nejlepší," doplnil.

Ginzburga nijak nerozhodilo americké tápání v přípravě, kdy svěřenci Gregga Popoviche prohráli s Nigérií a Austrálií. "Ano, ale pak zase porazili Argentinu. Oni se den ode dne zlepšují a spousta jejich dobrých hráčů potřebuje čas, aby se sehrála. Na druhou stranu jsme na mistrovství světa ukázali, že se nimi můžeme hrát," připomněl Ginzburg dva roky starou porážku po statečném boji 67:88.

Nejbližší cíl českého týmu proto stanovil jasně, a to postup do čtvrtfinále. Do něj se dostanou ze základní skupiny první dva týmy a také další dva nejlepší celky ze třetích příček. "Zprvu jsme se chtěli dostat na olympiádu, to se povedlo, a nyní bychom se rádi dostali ještě dál. V první řadě však musíme porazit Írán a mít i dobré skóre. Když to dokážeme, máme šanci třeba na třetí místo. Ale jak jsem řekl, uvidíme, zda proti nám nastoupí," uvedl Ginzburg.

Úvodní duel českého týmu na olympijských hrách proti Íránu je v plánu 25. července.