Snad nebudu nic platit, ještě nemám výplatu, bál se gólman Mokrý

Olomouc - Opravdový křest ohněm prožil při své extraligové premiéře v dnešním utkání 47. kola extraligy brankář olomouckých hokejistů Vojtěch Mokrý. Čelil během něj suverénnímu lídrovi soutěže Liberci a přes brzký inkasovaný gól pomohl výborným výkonem k výhře 2:1. Osmnáctiletý Mokrý se pod ni podepsal 25 zákroky, jen se po utkání obával příspěvku do klubové kasy a jeho výše.

"Už od úterý jsem byl nervózní, protože jsem to tak trochu tušil, že bych mohl jít chytat, ale dozvěděl jsem se to až dneska. Byl jsem nervózní celý zápas, ale na výkonu se to neprojevilo," řekl Mokrý v rozhovoru s novináři. "Doufám jen, že v kabině nebudu muset nic platit, protože ještě nemám výplatu," dodal s úsměvem.

Počátek jeho vítěznému debutu příliš nenasvědčoval. Už na konci třetí minuty ho překonal stejně starý liberecký útočník Jakub Rychlovský a dal tak první gól v domácí nejvyšší soutěži. "Říkal jsem si, že si ten rychlý gól nesmím připouštět a dál se soustředit. Nejtěžší byla první střela, protože jsem nechtěl dostat gól z první střely," uvedl Mokrý.

Velmi cenný byl i zásah, který si připsal krátce po obratu Hanáků na 2:1, když proti němu jel v 15. minutě trestné střílení Michal Bulíř. "U nájezdu jsem se trochu bál, že mě vymíchá nebo bude střílet nahoru. Naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jsem za to rád," pochvaloval si Mokrý, jenž zneškodnil Bulířův pokus vyrážečkou.

Neprůstřelný pak vydržel až do konce utkání. "Je to neskutečný pocit, ohromně jsem si to užíval. Sice jsem byl ze začátku nervózní, ale jsem za to rád. Děkuji klukům, že mi hodně pomohli, bylo to super. Hodně blokovali střely a nepouštěli Liberec ke střelám," ocenil Mokrý.

Příležitost dostal proto, že Olomouci se rozpadla tradiční brankářská dvojice: Jan Lukáš je nemocný, Branislav Konrád zraněný. V neděli čeká Hanáky zápas v Brně. "Vůbec nevím, jak to bude dál, záleží to na trenérech a také na tom, kdy se kluci uzdraví. Kluci z juniorky mi to přáli a říkali, ať se mi daří. Spoluhráči tady mi zase říkali, ať si to užiju, že je to jen hokej," přiblížil Mokrý.