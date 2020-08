Snad každý musí snít o tom, že dá ve Slavii hattrick, řekl Tecl

České Budějovice - Útočníkovi Stanislavu Teclovi se splnil sen, v dresu slávistických fotbalistů dal hattrick. Devětadvacetiletý bývalý reprezentant zaznamenal tři branky v dnešním duelu úvodního ligového kola v Českých Budějovicích a hlavní měrou přispěl k drtivé výhře obhájce trofeje 6:0. Tecl si připsal druhý ligový hattrick v kariéře, ten první zaznamenal v říjnu 2014 za Plzeň v Mladé Boleslavi.

"Jsem strašně rád, že se to takhle dnes povedlo. Hlavně mě to těší kvůli minulé sezoně, ve které jsem ty šance pálil," řekl Tecl v pozápasovém rozhovoru. "Hattrick je samozřejmě krásná věc. Snad každý musí snít o tom, že si dá hattrick ve Slavii," doplnil Tecl.

Poprvé se dnes prosadil už po 45 sekundách. "Nepamatuji si, že bych dal někdy rychlejší gól. Ani si nepamatuji, že bych někdy hrál v týmu, který by takhle vstřelil gól už v první minutě," podotkl Tecl.

Hned během úvodního kola vyrovnal svou osobní statistiku z celé minulé ligové sezony, během níž vstřelil jen tři góly. Podle slávistického trenéra Jindřich Trpišovský ale Tecl hrál dobře i v uplynulém ročníku. "I v minulé sezoně byl ve formě, ale teď to zúročil v číslech. On už nás táhl celé jaro, akorát že góly to tehdy dokonal Petar (Musa)," řekl Trpišovský.

Teclův hattrick pro něj nebyl překvapením. "Takhle řádil celý týden. Prostě je v té formě, ve které byl před zraněním," připomněl Trpišovský, že Tecl měl v minulosti zdravotní problémy.

Podle Tecla měl na jeho hattricku podíl celý tým. "V tom dnešním výkonu se odráží rozpoložení celého týmu. Dokážeme si vypracovat tisíciprocentní šance a nemusíme se žádného soupeře bát," podotkl.

Nijak neřeší, že v minulé sezoně byl nejlepším ligovým střelcem Petar Musa, který je jeho konkurentem na místo ve slávistické základní sestavě. "Když se budeme střídat a bude se týmu dařit, budu spokojený. Když se budeme střídat, bude to podle mě jedině dobře, protože pak se na nás soupeři budou moci daleko hůř připravit," dodal Tecl.