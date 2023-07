Snad je vidět, že jsem bojovnice, nejde být pořád nahoře, říká Siniaková

Londýn - Tenistka Kateřina Siniaková prožívá hektické, ale úspěšné období. Jen dva dny po triumfu na turnaji v německém Bad Homburgu vstoupila v pondělí do Wimbledonu a navzdory únavě porazila světovou čtyřiadvacítku Čeng Čchin-wen z Číny 6:3, 7:5. Současné formy, která ji vynesla na 32. místo světového žebříčku, si váží o to více, že se na jaře trápila se zraněným zápěstím, řekla novinářům.

"Snad to ukazuje, že jsem bojovnice. Je vidět, že není možné, aby byl člověk non stop jen nahoře. Kariéra je klikatá," uvedla Siniaková, která před měsícem vypadla na Roland Garros v prvním kole. "I když se Paříž nevyvedla, mohla jsem tam být a to jsou ty krůčky, které mají pomáhat. Na kurtu vám to sice nestačí, ale hlavní bylo, že jsem tam mohla být a ne na to koukat v televizi. Každý byl dole a o to více si pak váží, když je nahoře," doplnila.

Přesun po vítězství v Bad Homburgu do Londýna označila za fofr. Informace, že bude hrát hned v úvodní den Wimbledonu, ji nepotěšila. "Bohužel se to občas sejde, že si rozdělí půlky," řekla. Ocenila i přístup rozhodčí, která ji kontaktovala. "Byla jsem překvapená, že mi napsala a ptala se, jestli je třetí runda dobrá. Tak jsem řekla, že jo. Nikdy se mi nestalo, že by se mnou na grandslamu řešili program," uvedla svěřenkyně trenéra Petera Hubera.

Jako výhodu viděla, že dorazila s úspěchem v zádech. "Neměla jsem co potvrzovat. Chtěla jsem vyhrát, ale ona (Čeng Čchin-wen) byla ta nasazená, která se na to připravovala. Já mohla jen překvapit. Šla jsem do toho s tím, že mám za sebou super týden, a když to klapne, bude to bonus," líčila Siniaková, která si poradila lépe s povětrnostními podmínkami na kurtu.

Během utkání si nechala ošetřit levou kyčel, ale věří, že bude v pořádku. "Je znát, že jsem unavená. Doufám, že to bude v pořádku a nic vážného. Ani jsem neudělala žádný pohyb. Z ničeho nic mě tam začalo píchat a šlo mi to vevnitř po noze. Pomohlo mi, že to fyzioterapeutka uvolnila. Snad to bude příště v pořádku. Tak jako tak tam půjdu a pokusím se předvést maximum." řekla Siniaková, která ve 2. kole narazí na Ukrajinku Lesju Curenkovou.

Se zraněním si již užila své, na jaře laborovala s bolavým zápěstím. "Nesla jsem to těžko. Vloni jsem byla také zraněná, ale teď to bylo jiné, že jsem moc nevěděla, co s tím mám," řekla k potížím, které pramenily z přetížení. Musela překonat i bolest po návratu do tréninku. "Bylo to náročné v hlavě. Měla jsem zelenou, ale furt mě to bolelo. Jsem ráda, že jsem asi trochu býk. Šla jsem přes tréninky a ze dne na den to odešlo. Přesně, jak všichni říkají," popisovala.

Triumf v Bad Homburgu hodnotila vysoko. "Jsem pyšná, jak jsem ten týden zvládla. Jsem ráda, že jsem tam jela a urychlila si tím comeback po zranění," uvedla Siniaková, která vyhrála čtvrtý titul na okruhu WTA a první na trávě.

V 27 letech má tituly ze všech tří povrchů. "Nejsem úplně travařka, ale věřím, že jsem schopná se přizpůsobit na všech površích. Jsem ráda, že jsem přidala i titul na trávě a snad není poslední," uvedla. Hezky se ji dívá i na světový žebříček, v němž poskočila na 32. místo. "Je to krásné číslo. A s tím, co se dělo na začátku roku, bych o tom asi jen snila. Jsem ráda, že se to povedlo. Doufám, že to půjde jen nahoru a objeví se tam nové číslo, které jsem tam ještě neměla," dodala Siniaková. Jejím maximem ve dvouhře je 31. příčka.