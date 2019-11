Smysl střel z hradu Rokštejn ověřil archeologický experiment

Panská Lhota (Jihlavsko) - Nastřižené kované střely do kuší nalezené na hradě Rokštejn na Jihlavsku byly funkční. Dokázaly obránce zranit stejně nebo víc než běžné středověké střely, při nárazu do tvrdých povrchů se ale lámaly či ohýbaly. Obránci hradu je tak nemohli vystřelit zpět na útočníky, což mohlo přispět k zániku hradu v roce 1467. Experiment, který archeologové se střelami dělali na svém pracovišti v Panské Lhotě, trval několik hodin. Vystřelili při něm desítky střel, řekla Jana Mazáčková z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.

Fotogalerie

Střely archeologové našli v zánikovém horizontu, tedy ve vrstvě, které uchovala důkazy poslední bitvy o hrad. Teprve konzervátorské práce odhalily, že nejde o náhodně zlomený kus kovu. Bylo zřejmé, že bez vady ukovaná střela byla znovu nahřátá a nastřižená, aby tělo a špičku střely držel u sebe jen milimetrový spoj. Experiment měl ověřit smysl takových střel. V sutinách hradu jich archeologové našli 11 a nechali si pro účely experimentu vyrobit jejich repliky.

Na experimentu se podílel také David Matejov, který vyrábí a střílí ze středověkých kuší, a Miloslav Lasky Križan, který se živí výrobou hrotů. Oba jsou k závěrům archeologů spíš skeptičtí a nastřižené střely pokládají za kovářský polotovar. "Na druhou stranu to zase nevypovídá o tom, proč se to dostalo do zánikového horizontu. Jistě byly použité, jinak by tam nebyly. Je to zajímavé, nikdy jsem se s ničím podobným nesetkal," řekl Križan.

Za zánikem hradu zřejmě stojí město Jihlava, důvodem útoku mohly být náboženské spory. Dřív se předpokládalo, že hrad byl zničený v první, nikoli druhé polovině 15. století, což poslední výzkumy vyvrátily.

Rokštejn je jednou ze tří studijních lokalit Masarykovy univerzity a také nejprobádanějším hradem ve střední Evropě. Jeho profesionální průzkum začal v roce 1981. Tehdy měla v údolí vzniknout nádrž a hrad měl zmizet pod zásobami pitné vody. Z plánů sešlo, ale průzkum pokračoval. Budoucí archeologové pracují nejen v terénu, ale i s dobovými prameny. Zkoumají celé panství, jeho vznik, systém, který hrad dokázal uživit, strukturu osídlení i zaniklé vesnice, kterých je v okolí doložených 40.

Hrad postavili na konci 13. století zřejmě Rutenštejni původem z Ruska. Financovali ho díky těžbě. V polovině 14. století hrad zkonfiskoval moravský markrabě. Později byl v majetku Valdštejnů.

Nyní ho vlastní město Brtnice, které také v minulosti investovalo do jeho opravy. Jeho letní provoz zajišťuje obecně prospěšná společnost Život památkám.