Smutná u Bauera pokračuje, jinak se tým kompletně mění

Praha - Kámen na kameni víceméně nezůstal v sestavě dálkového výběru běžců na lyžích Lukáše Bauera. Do další sezony seriálu Ski Classics pokračuje v jeho eD system Teamu jen Kateřina Smutná. Bauer ale jedná o příchodu zatím nejmenovaného norského elitního závodníka a uvedl, že možná větší problém než s běžci a zajištěním financí má se složením realizačního týmu.

Po uplynulé zkrácené sezoně kvůli koronaviru skončily závodníkům u Bauera smlouvy. "Rozhodl jsem se, že je potřeba tým přestavět. S některými jsem se rozloučil, někteří se rozloučili se mnou," řekl Bauer. Skončili u něj například Jan Šrail, Rus Ilja Černousov i francouzská dvojice Alexis Jeannerod a Roxana Lacroixová. "Ti logicky utekli, protože ve Francii vzniká ze dvou nový tým," uvedl Bauer.

Dohodu obnovil s ženskou jedničkou a dlouhodobě přední dálkovou běžkyní Smutnou. K té angažoval Annu Sixtovou a další závodnici shání. Na spolupráci se domluvil s Miroslavem Ryplem a Jonášem Bešťákem. "Má do maratonu a na soupaže velké předpoklady a umožním mu se pokusit nominovat na mistrovství světa klasiků," plánuje Bauer. Na pět šest závodů by měl dres jeho týmu obléknout Rus Ilja Poroškin.

Do konce měsíce se rozhodne o příchodu další posily. "Mám v jednání dva muže a jedno je opravdu top jméno," řekl Bauer. Prozradil jen, že se jedná o Nora. "Pokud by to vyšlo, tak by mohla i top trojka v pořadí týmů dopadnout," zasnil se.

I přes nepříjemnou situaci kolem omezení kvůli šíření nemoci covid-19 mu hlavní sponzoři potvrdili, že s nimi může počítat. "Finance a závodníky už svým způsobem mám, ale mám potíže po personální stránce. Zajistit servismany a někoho, kdo se o to bude starat, protože to nemůžu mít na hrbu celé já. To je velký oříšek," řekl Bauer, který je od loňska do roku 2022 trenérem polské reprezentace.

Naznačil, že by teoreticky mohl svůj tým rozpustit. "Z devadesáti procent ale věřím, že se mi to podaří postavit, protože jakmile se tenhle vlak zastaví, už ho nebudu mít sílu roztlačit," konstatoval medailista z olympijských her i mistrovství světa. Jasno chce mít do poloviny června.