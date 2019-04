Lillehammer (Norsko) - Lyžařka Kateřina Smutná neudržela po předposledním závodu dálkových běhů Ski Classics druhou příčku. Po dnešním kopcovitém Reistadlöpetu v Norsku klesla na třetí místo a před finále ztrácí na celkové stříbro, které jí patřilo v uplynulých dvou sezonách, 30 bodů. Seriál uzavře za týden tradičně finská pouť z Ylläs do Levi.

Pětatřicetiletá Češka dnes po 50 kilometrech na náročném profilu Reistadlöpetu doběhla osmá, o téměř devět a půl minuty později než vítězná domácí Norka Astrid Öyreová Slindová. Ta ji vystřídala na průběžné druhé příčce. Celkové vítězství obhájí Švédka Britta Johanssonová Norgrenová.

"Jsem s umístěním spokojený, musím smeknout, jak bojovala. Už na první vrchařské prémii jsem viděl, že to Katce dneska úplně nechutná, přesto do poslední chvíle bojovala a dojela osmá," komentoval výkon Smutné šéf týmu Lukáš Bauer. "Navíc věřím, že Katka o druhé místo v celkovém pořadí ještě zabojuje v posledním závodě, že ji to nakopne," uvedl v tiskové zprávě.

Mezi muži zastínil tradiční laufaře domácí Nor Mikael Gunnulfsen. Nejvýše z českých běžců skončil Jan Šrail, kolega Smutné z Bauerova týmu obsadil 37. místo.

"Honza původně neměl startovat, nakonec zaskočil za absentujícího Ilju Černousova a vedl si dobře. Jako jediný z týmu jel na hladkých lyžích soupaž a vzhledem k náročnému profilu a jeho somatotypu zajel pěkný výsledek," uvedl Bauer.

Závěrečný závod Ylläs-Levi na 70 km se pojede v sobotu 13. dubna.

Reistadlöpet, závod série Ski Classics v dálkovém lyžování v Norsku (50 km klasicky):

Muži: 1. Gunnulfsen (Nor./Telemark) 2:00:59,3, 2. Hoel (Nor.) -1,2, 3. Valnes (Nor./Koteng) -2,0, ...37. Šrail (ČR/eD system Bauer) -9:59,8, 49. Ročárek (ČR/Vltava Fund) -13:56,1, 51. Pliska (ČR/Silvini Madshus) -15:16,1.

Průběžné pořadí: 1. Nygaard (Nor./Ragde Eiendom) 1155, 2. Eliassen (Nor./BN Bank) 1128, 3. Gjerdalen (Nor./Ragde Eiendom) 959, ...23. Řezáč (ČR/Slavia Pojišťovna) 354, 39. Šrail 198, 40. Ročárek 185.

Ženy: 1. Öyreová Slindová (Nor./Koteng) 2:19:06,0, 2. Išidaová (Jap./Koteng) -11,9, 3. Svendsenová (Nor.) -1:42,3, ...8. Smutná (ČR/eD system Bauer) -9:24,6, 17. Grohová (ČR/Silvini Madshus) -19:39,0, 21. Klementová (ČR/Vltava Fund) -33:48,7.

Průběžné pořadí: 1. Johanssonová Norgrenová (Švéd./Lager 157) 1460, 2. Öyreová Slindová 1210, 3. Smutná 1180, ...15. Boudíková (ČR/Vltava Fund) 351, 16. Grohová 332.