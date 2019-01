Tuoz (Švýcarsko) - Kateřina Smutná zvítězila v dálkovém běhu na lyžích La Diagonela ve Švýcarsku na 65 kilometrů klasickou technikou. V seriálu Ski Classics se dočkala prvenství po téměř dvou letech a posunula se na druhé místo průběžného pořadí, o které se dělí s Norkou Astrid Slindovou.

Závod mužů vyhrál Nor Andreas Nygaard před krajanem Tordem Aslem Gjerdalenem. Z českých mužů si vedl nejlépe pětačtyřicetiletý Stanislav Řezáč, který doběhl na 18. místě dvě minuty za vítězem.

Smutná v závěrečném půlkilometru setřásla velkou soupeřku a vedoucí ženu celkového hodnocení Švédku Brittu Johanssonovou Norgrenovou. Ve finiši v ulicích městečka Tuoz pak za sebou nechala i Norku Kari Gjeitnesovou. Na vítězství ve Ski Classics čekala od předloňského dubna, kdy ovládla závod ve finském Levi.

"Jsem ohromně šťastná, povedlo se mi vyhrát po dvou letech. Měla jsem super rychlé lyže," pochvalovala si Smutná v televizním rozhovoru. V náročném finiši soupaž v závěrečném stoupání uhájila první místo před Gjeitnesovou o dvě sekundy. "Byla jsem už hodně unavená, ještě včera mě bolelo v krku, přesto to vyšlo," uvedla česká lyžařka. Vpředvečer závodu dokonce zvažovala, jestli poběží. "Měla jsem vyšší tepy, bolely mě svaly a necítila jsem se vůbec dobře," přiznala.

Soupeřkám nastoupila už 3,5 kilometru před cílem, ale Švédka s Norkou ji znovu dostihly. Vyšel jí až další útok. "Britta jela pomalu, tak jsem si říkala, že to zkusím, protože není co ztratit. Věděla jsem, že do třetího místa už budu. Riskla jsem to, zkusila nastoupit a vyšlo to až do cíle. Jsem maximálně spokojená, je to můj nejlepší závod za poslední dva roky," prohlásila členka týmu eD system Bauer.

Jeho šéf Lukáš Bauer měl z jejího výkonu velkou radost. "Katka tady zopakovala vítězství po dvou letech a po hodně dlouhé době někdo porazil Brittu Norgrenovou, takže se to všechno sečetlo. Vítězství je bomba, zvlášť když se Katka necítila před závodem úplně fit," uvedl medailista z olympijských her a mistrovství světa v tiskové zprávě.

La Diagonela, závod Ski Classics v dálkovém běhu na lyžích (65 km klasicky):

Muži: 1. Nygaard 2:54:50,0, 2. Gjerdalen (oba Nor./Ragde Eiendom) -0,5, 3. Kardin (Švéd./Ragde Eiendom) -1,9, ...18. Řezáč (ČR/Slavia Pojišťovna) -2:02,1, 22. Šrail (ČR/eD system Bauer) -3:12,5, 23. Pliska (ČR/Silvini Madshus) -3:25,7.

Průběžné pořadí: 1. Eliassen (Nor./BN Bank) 445 b., 2. Nygaard 409, 3. Gjerdalen 380, ...26. Řezáč 135, 29. Pliska 116, 33. Šrail 113, 37. P. Novák 108, 50. Štoček (oba ČR/Vltava Fund) 81.

Ženy: 1. Smutná (ČR/eD system Bauer) 3:28:22,2, 2. Gjeitnesová -2,2, 3. Johanssonová Norgrenová (Švéd./Lager 157) -14,8, ...8. Boudíková (ČR/Vltava Fund) -13:20,8, 18. Klementová (ČR/Vltava Fund) -34:57,2.

Průběžné pořadí: 1. Johanssonová Norgrenová 500, 2. Smutná a Slindová (Nor./Koteng) obě 435, ...9. Boudíková 221, 15. Klementová 170, 32. Schützová (ČR/Vltava Fund) 93.