Smutná doběhla i v druhém závodu Ski Classics pátá

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Páté místo obsadila Kateřina Smutná v druhém závodu seriálu dálkových běhů na lyžích Ski Classics Toblach - Cortina d'Ampezzo. Zopakovala tak týden starý výsledek ze švýcarské La Diagonely. Vyhrála Švédka Lina Korsgrenová, za kterou Smutná na trati dlouhé 38 kilometrů ztratila 4:43 minuty.

Závod v Itálii se měl konat v sobotu, ale kvůli očekávanému sněžení byl o den odložen. Pořadatelé museli změnit i trať a zkrátit ji o čtyři kilometry. Kvůli nebezpečí lavin běželi lyžaři dva okruhy - muži startovali 40 minut po ženách. Trať měla náročnější profil a nekončila v Cortině.

"Na těch tratích Světového poháru mi to moc nechutnalo. Jsou tam prudké výjezdy, měla jsem občas krizi, bolely mě nohy. Pak se to ale zase vždycky naštěstí rozjelo," uvedla Smutná v tiskové zprávě. S pátým místem byla spokojená. "Byla jsem na tom asi lépe než minulý týden, ale ještě to není úplně ono," řekla členka eD system Bauer Teamu.