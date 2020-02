Smutná chce třetí triumf, Řezáč si zasprintuje s Northugem

Bedřichov (Liberecko) - Běžkyně na lyžích Kateřina Smutná je největší českou nadějí Jizerské padesátky. Závod seriálu Ski Classics v dálkovém lyžování na 50 km klasicky startuje v neděli 9. února v 9:00. Od pátku do neděle by se na tratích mělo objevit rekordních více než osm tisíc závodníků. Už podevatenácté se běžec na lyžích Stanislav Řezáč vydá na trať Jizerské padesátky.

Program začne v pátek v 9:00 dětským závodem, ve 12:00 startuje Bedřichovská třicítka volně a v 16:30 sprinty soupaž o sto tisíc korun pro vítěze, kterým může být i slavný Nor Petter Northug. Sobotní Jizerská pětadvacítka začne v 9:00, od 9:15 se běží desítka klasicky a od 15:00 firemní štafeta na 4x3 km.

Letošní závody ohrožovala obleva a pořadatelé uvažovali o zkrácení trati a startech v blocích. Ochlazení a sněžení v posledních dnech závod zachránilo. Až před startem 53. ročníku ČEZ Jizerské 50 se nicméně rozhodne, zda se pojede celých 50 km.

Šestatřicetiletá Smutná projela cílem první v letech 2015 a 2017. "Mým snem je Jizerku ještě jednou vyhrát," řekla v tiskové zprávě členka eD system Bauer Teamu, která loni a předloni dojela druhá. "Chci se poprat o stupně a na závod se těším o to víc, že se pojede po celé trati, v což jsem už ani nedoufala."

Největší soupeřkou Smutné bude suverénka dálkových běhů Švédka Johanssonová Norgrenová, rovněž dvojnásobná vítězka závodu (2016, 2018).

Posledním českým vítězem mezi muži je laufařská ikona Stanislav Řezáč, který třetího triumfu dosáhl v roce 2012. Od té doby kralují Norové a v čele s obhájcem a lídrem sezony Andreasem Nygaardem jsou favority i letos.

"Jizerská padesátka je jedním z mých nejoblíbenějších závodů, protože nabízí všechno," řekl trojnásobný vítěz závodu Nor Anders Aukland a jeho krajan a rovněž vítěz tří ročníků Morten Eide Pedersen souhlasil: "Jizerská má překrásný profil, táhlá stoupání, roviny, sjezdy i atmosféru. Snad přidám další výhru."

Každý účastník dostane analýzu výsledků a na dresu bude mít náhodně vygenerované jméno jednoho z patnácti zesnulých horolezců, na jejichž počest se závod koná s přídomkem Memoriál Expedice Peru '70. Letos uplyne 50 let od jejich úmrtí pod kamennou lavinou na peruánském Huascaránu.

Řezáče nalákal sprint s Northugem, na padesátce chce do Top 15

Už podevatenácté se běžec na lyžích Stanislav Řezáč vydá na trať Jizerské padesátky. Trojnásobný vítěz nejslavnějšího tuzemského dálkového závodu myslí v rodném kraji na umístění do patnácti a zkusí si i sprint proti Petteru Northugovi. Jednou může mít nástupce ve svých synech, tak jako on navázal na svého otce.

Poprvé běžel Řezáč padesátku před čtvrt stoletím, tehdy sice projel cílem první, ale dodatečně skončil druhý, jelikož závodník z třetí vlny měl rychlejší čas. Závod tak poprvé vyhrál o pět let později a znovu kraloval v letech 2001 a 2012.

"Je ctí jet Jizerskou padesátku," řekl šestačtyřicetiletý Řezáč na tiskové konferenci. "Zkusím uviset prvních jedenáct kilometru, protože když se to roztrhá, tak už není šance to dojet. Od ledna jsem s výkony a výsledky spokojen, tak snad se to projeví i tady a budu do patnácti," přeje si člen Slavia pojišťovna Sport Teamu.

Na nedělní start by to mohl v neděli dojít pouhých dvě stě metrů, jelikož nad stadionem v Bedřichově mají rodinný penzion U Standy Řezáče. "Je tam ale jen šest pokojů, tak pojedu z Jablonce. Mám tam klid na přípravu," vysvětlil.

Trať závodu zná dokonale a hodiny by dokázal vyprávět o jednotlivých úsecích. Třeba o stoupání ze Smědavy na Knajpu, o větru na Krásné Máří nebo o mírném stoupání u Nisy, které ale vypadá jako rovinka a je tak trochu zrádné. "Krize na Jizerce skoro ani být nemůže, druhou půlku jede každý sám za sebe," řekl.

Dnes už je veteránem startovního pole a z nostalgií vzpomíná na klasický běžecký styl. "Tohle kouzlo, kdy někdo měl techniku skluzu a dobrého odrazu, už je pryč," je z něj cítit smutek. V současné době se totiž dálkové závody jezdí soupaží.

Pyšný může být na svou rodinu. On převzal štafetu po otci Stanislavovi, který v roce 1975 vyhrál osmý ročník Jizerské padesátky. A v budoucnu třeba cílem projede první další z Řezáčů, Aleš nebo Tomáš, synové Stanislava mladšího.

Dvanáctiletý Aleš běhá na lyžích a nedávno dojel druhý a čtvrtý na olympiádě mládeže mezi mladšími chlapci. "A to jel s lehkým otřesem mozku," řekl pyšný otec Stanislav Řezáč. "Zapálený do toho je, tak uvidíme. Když jsme spolu na tréninku, tak ve skejtu je stejně rychlý jako já, když jedu soupaž," doplnil.

Šestnáctiletý Tomáš se dal na biatlon. "Třeba ve dvaceti taky přestoupí na dálkové běhy," usmíval se druhý muž slavného Vasova běhu z roku 2011.

Na závod se naladí v pátek, kdy netradičně pojede sprint na 1,5 km soupaží. Touhou pro něj je možnost změřit síly s Norem Petterem Northugem, který do Češka dorazil. "Sledovával jsme ho v televizi, jak lítal jako dělová koule. Chtěl bych vedle něj stát a zkusit si ten sprint s ním zajet a zjistit, jaké to je," řekl Řezáč.