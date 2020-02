Smutná byla v generálce na Jizerskou padesátku čtvrtá v Toblachu

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Kateřině Smutné těsně unikly stupně vítězů v dálkovém běhu Toblach-Cortina a v generálce na Jizerskou padesátku skončila čtvrtá. Od třetího místa ji v sedmém podniku Ski Classics dělily pouhé dvě desetiny sekundy. Z českých mužů si vedl nejlépe pětadvacátý Jan Šrail.

Vítězi závodu na 42 km klasickou technikou v Dolomitech se stali Švédka Britta Johanssonová Norgrenová a Nor Andreas Nygaard. Smutná útočila na třetí pódium v sezoně, neboť doběhla druhá v prologu v Livignu a třetí v La Diagonele. O bronz dnes finišovalo pět lyžařek, Smutná podlehla Rusce Anastasii Vlasovové.

"Kdyby to byl ten bronz, tak jsem maximálně spokojená. Takhle je to bohužel o fous čtvrté místo, ale i za něj jsem samozřejmě ráda. Bylo jasné, že se rozhodne až ve finiši, protože ve sjezdu to nešlo roztrhat," uvedla Smutná v tiskové zprávě týmu Lukáše Bauera eD system.

Seriál bude pokračovat Jizerskou padesátkou v neděli 9. února.

Toblach-Cortina, závod seriálu Ski Classics v dálkovém lyžování (42 km):

Muži: 1. Nygaard 1:38:25,1, 2. Eliassen (oba Nor./Ragde Eiendom) -0,7, 3. Johansson (Švéd./Lager 157) -16,8, ...25. Šrail (ČR/eD system Bauer) -4:41,1, 30. Štoček (ČR/Vltava Fund) -5:12,5, 32. Řezáč (ČR/Slavia pojišťovna) -5:12,8.

Průběžné pořadí: 1. Nygaard 847, 2. Hoelgaard (Nor./Koteng) 800, 3. Gjerdalen (Nor./Ragde Eiendom) 795, ...34. Řezáč 238, 39. Štoček 188, 42. Pliska (ČR/Silvini Madshus) 174.

Ženy:

1. Johanssonová Norgrenová (Švéd./Lager 157) 1:55:55,2, 2. Gjeitnesová (Nor./Koteng) -1,0, 3. Vlasovová (Rus./Winter Team) -1:19,4, 4. Smutná -1:19,6, ...21. Sixtová (obě ČR/eD system Bauer) -8:47,5, 22. Moravcová (ČR/Slavia Pojišťovna) -8:47,7.

Průběžné pořadí: 1. Johanssonová Norgrenová 1075, 2. Gjeitnesová 1045, 3. Slindová (Nor./Koteng) 999, 4. Smutná 890, ...22. Klementová (ČR/Vltava Fund) 268, 24. Moravcová 240.