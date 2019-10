Smuteční hosté naposled vyprovodili z divadla Vlastu Chramostovou

Poslední rozloučení s Vlastou Chramostovou 14. října 2019 v Národním divadle v Praze. Herečka a signatářka Charty 77 zemřela 6. října ve věku 92 let.

Praha - Vynesením rakve z Národního divadla skončilo dnes před polednem poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou. Do zvuku trubačů ji vyprovodil poslední potlesk publika. Smutečnímu aktu, při kterém se s herečkou a významnou postavou české kultury posledních několika desítek let loučili především její umělečtí kolegové, přihlíželo zaplněné hlediště Národního divadla. Smuteční obřad ukončila česká hymna a dlouhý potlesk zúčastněných vstoje.

U rakve ozdobené podpisem Vlasty Chramostové se střídaly čestné stráže, mezi prvními byli Jiří Štěpnička, Zuzana Stivínová, David Prachař, Miroslav Donutil, David Matásek, Saša Rašilov či Taťána Medvecká. Později čestnou stráž drželi třeba Martin Preiss, Jaromír Hanzlík, Jana Boušková, členové vedení ND nebo někdejší politik Jan Ruml či diplomat Michael Žantovský. V hledišti byli Jiřina Bohdalová či Boleslav Polívka.

Po rozhrnutí opony zazněly v přednesu Vlasty Chramostové úryvky ze Cyrana, kterého chtěla vždycky hrát. První projev patřil řediteli Národního divadla Janu Burianovi. "Loučíme se s paní Vlastou Chramostovou v Národním divadle. Byla tu ráda a byla s kolegy z činohry ráda i v posledních letech, kdy již nevystupovala na jevišti. Přála si, abychom se sešli právě tady," řekl Burian.

Připomněl, že Chramostová působila v ND po roce 1990 už podruhé. "Poprvé tu byla zaměstnána v době rekonstrukce této budovy za normalizace, kdy ochotně souhlasila s nabídkou tehdejší vedoucí archivu Hany Konečné a popisovala pod cizím jménem fotografie hereckých kolegů. Jsme smutní, že paní Vlasta odešla, ale jsme šťastní, že se její velký lidský i herecký osud uzavírá především v kruhu přátel," řekl.

Magda Borová a Pavla Beretová zazpívaly píseň Snila jsem, ó snila, po ní diváci viděli ve videoukázce Chramostové účinkování v jejím bytovém divadle. Herec David Prachař, který patří k těm, kdo měli k herečce z jejích mladších kolegů nejblíže, řekl, že by se Chramostové líbilo dnešní obsazené divadlo.

Zmiňoval její nelehký osud, připomněl, že její jméno se skládá ze slov vlast, chrám a most. "Maminka se jmenovala Rosenbaumová, tam je ještě růžový keř. Vlasta byla tohle všechno dohromady, nemohla žít jiný život," řekl. Přečetl úryvek z textu Thomase Eliota, z jejího oblíbeného Cyrana a s pokřikem Vivat Vlasta sklidil potlesk publika.

Účastníci obřadu zhlédli sérii snímků a videozáběrů ze života Chramostové a promluvila Dana Němcová, Zuzana Stivínová a rektor AMU Jan Hančil. "Jsem tu, abych zvlášť poděkovala za společenství Charty 77, že jste společně se Standou byli vždy s námi, samozvanci a ztroskotanci. Milá Vlasto, ty jsi měla co ztratit. S velkorysostí hodnou Shakespearova pera, který celý svět označil jako jedno velké jeviště, si svobodně přijala svou životní roli. Měla jsi odvahu být sama sebou a sílu vzdoru proti lži. Děkujeme ti a budeš nám chybět v dramatech zápasu o svobodu a důstojnost," řekla Němcová, signatářka Charty 77.

Obřadu se zúčastnili i další Chramostové přátelé z disentu, vedení Národního divadla a politici. Přišli ministři Lubomír Zaorálek, Jana Maláčová a Jan Hamáček (všichni ČSSD). V hledišti seděli socioložka Jiřina Šiklová, vědec Ivan M. Havel, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo pražský primátor Zdeněk Hřib. Rychetský jako první řekl, že pokud by měl někdo z osobností nárok na státní pohřeb, byla by to právě Chramostová. Pohřeb se státními poctami měl z rozhodnutí vlády populární zpěvák Karel Gott, který zemřel krátce před Chramostovou.