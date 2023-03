Šmucler: Stát by měl podpořit výuku čištění zubů na školách

Praha - Stát by měl podle prezidenta České stomatologické komory (ČSK) Romana Šmuclera podpořit výuku čištění zubů na školách. Projekt, který by zasáhl všechny děti, by podle něj stál řádově desítky milionů korun. Řekl to na tiskové konferenci ke Světovému dni ústního zdraví. Správnou prevencí je podle něj možné zubní kazy u dětí prakticky eliminovat, čímž stát ušetří peníze. V letošním roce je na zubní péči z veřejného zdravotního pojištění vyhrazeno 17 miliard korun, uvedl.

"Jsme jediná země v EU, která nevydává žádné peníze na čištění zubů," řekl Šmucler. Podle něj o tom, kolik je v populaci zubních kazů, nemá Česko od roku 2010 ani žádnou studii.

Zásadní je podle něj vzdělávat děti. Komora ministerstvu zdravotnictví předkládala projekt za 48 milionů korun na zubní prevenci na školách. "Každé dítě v ČR bude mít několik hodin výuky o čištění zubů," popsal Šmucler. Pro děti by podle německého a rakouského vzoru byly připravené také pracovní sešity.

České školy podle něj v rámcových vzdělávacích programů téma prevence zubních kazů mají. Komora školí v zubní prevenci i učitele. Šmuclerův návrh, aby učitelé s pomocí moderních technologií dětem kontrolovaly zuby, ale část učitelů a jejich odborů odmítla. Šmucler dnes přínos nápadu vysvětloval tím, že by bylo možné odhalit zdravotní problémy i u dětí, které k zubaři vůbec nechodí.

Situace se zubní prevencí podle něj postupně zlepšuje, Češi ale stále spotřebují v průměru třikrát méně zubních kartáčků než Němci nebo Rakušané, průměrně zhruba dva ročně. Problém se správnou prevencí je podle Šmuclera zejména mezi sociálně slabšími lidmi.

Další úspory v nákladech na zubní péči vidí v moderních technologiích. "Do budoucna bude možné asi zjistit, zda má někdo zubní kaz pomocí mobilního telefonu," řekl prezident komory. Umělá inteligence ze snímku podle něj nálezy vyhodnotí a lékaři navrhne možné postupy.

Bude tak podle něj možné eliminovat například preventivní prohlídky jinak zdravých pacientů. "Šedesát procent dětí nebude chodit k lékaři, ti se budou soustředit na ty ostatní," uvedl. Lidé si sami doma prostřednictvím speciálních přístrojů nebo aplikace v mobilním telefonu budou moci zuby kontrolovat klidně každý den, zda si je kvalitně vyčistili.

Tím by se podle něj mohl ušetřit čas zubních lékařů, kterých je zejména podle lokálních politiků v některých regionech nedostatek. Šmucler to ale dlouhodobě odmítá. Podle něj je zubařů dost, lidé ale nepovažují za běžné, že za nimi musí někam dojet. Část zubařů také odmítá pracovat za úhradu od zdravotních pojišťoven, protože jim nepřipadá dostatečná. Dalším, třeba v Praze, podle Šmuclera pojišťovny smlouvy dávat nechtějí, protože je síť podle nich dostatečná.