Smrti Íránky v policejní vazbě podle jejího bratrance předcházelo mučení

Lidé v Berlíně drží na demonstraci 20. září 2022 fotografii Íránky Mahsá Amíníové, která zemřela poté, co ji zadržela mravnostní policie. ČTK/Paul Zinken

Teherán - Mladá Íránka Mahsá Amíníová, která zemřela poté, co ji zadržela mravnostní policie, čelila před smrtí urážkám a mučení, řekl v rozhovoru s televizí Sky News bratranec zemřelé Erfán Mortezají. Zároveň vyzval mezinárodní společenství, aby pohnalo íránský režim k odpovědnosti za její smrt. S odkazem na nynější protesty poznamenal, že se jeho sestřenice stala "hlasem hněvu íránského lidu".

Mortezají je prvním příbuzným Amíníové, který od její smrti v policejní vazbě 16. září hovořil se západními médii. Dvaadvacetiletou ženu před smrtí zadržela mravnostní policie údajně kvůli tomu, že měla příliš volně nasazený hidžáb- šátek, kterým si má žena v muslimské společnosti zakrývat vlasy, krk a poprsí a který musejí ženy v Íránu od islámské revoluce z roku 1979 povinně nosit na veřejnosti.

Rozhořčení nad její smrtí přerostlo v jedny z nejrozsáhlejších protestů v zemi za poslední roky. Íránské úřady se snaží demonstrace potlačit, o život při nich přišly desítky lidí.

Mortezají je politický aktivista a bojovník pešmergů (kurdských sil). Žije v Iráku nedaleko hranice s Íránem. V rozhovoru se Sky News v Sulajmáníji v iráckém Kurdistánu řekl, že Amíníová šla v Teheránu nakupovat s příbuznými, včetně svého bratra Aškána, načež je zastavila mravnostní policie.

"Když viděli Mahsu a ostatní, rozhodli se, že nemá správně upravený hidžáb," řekl Mortezají. "Aškán se jim snažil vysvětlit, že nejsou ve svém domovském městě a že jsou v Teheránu cizinci. Prosil, aby to vzali v úvahu a neodvedli ji," uvedl. "Při potyčce policisté nastříkali Aškánovi do obličeje pepřový sprej a donutili Mahsu nastoupit do dodávky a odvezli ji na policejní stanici," dodal.

Svědek, který byl v policejní dodávce, podle bratrance zemřelé řekl rodině, co následovalo. "Během cesty na policejní stanici byla mučena a urážena," uvedl. Po příjezdu na stanici mladá žena začala přicházet o zrak a omdlela. Podle Mortezajího se k ní záchranáři dostali až po 30 minutách a do nemocnice se dostala až po hodině a půl. Zpráva z teheránské nemocnice, kam byla převezena, podle Mortezajího uvádí, že žena byla v době příjezdu "z lékařského pohledu již mrtvá". "Po úderu do hlavy utrpěla otřes mozku," řekl Mortezají.

Bratranec také uvedl, že íránské úřady se pokusily bratra a rodinu Amíníové umlčet. Žena se podle něj nijak politický neangažovala. "Mahsina smrt se stala rozbuškou protestního hnutí v celém Íránu a Kurdistánu," uvedl a dodal, že se Mahsa stala "hlasem hněvu íránského lidu". Mortezají s rodinou vyzval mezinárodní společenství, aby pohnala íránský režim k odpovědnosti.

Íránská státní televize naznačila, že od vypuknutí násilností bylo zabito 26 demonstrantů a policistů, zatímco jiné zprávy hovoří až o 41 mrtvých. Íránský prezident Ebráhím Raísí prohlásil, že se Írán musí s "rozhodně vypořádat" s těmi, kteří se staví proti míru a bezpečnosti v zemi.

Významnou roli při nynějších protestech sehrávají ženy. Některé na ulici zapalují své hidžáby a volají po pádu nejvyššího duchovního, ajatolláha Alího Chameneího. Amíníová patřila ke kurdské menšině, která žije převážně na západě země. Protesty se však rozhořely již téměř ve všech provinciích, včetně hlavního města Teheránu.