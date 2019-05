Smolná porážka Slovenska v závěru, debakl Norska se Švédy

Bratislava/Košice - Gól Marka Stonea v přesilové hře necelé dvě sekundy před koncem zápasu rozhodl o vítězství Kanady nad Slovenskem 6:5 na mistrovství světa v Košicích. V dalších zápasech Švédsko deklasovalo Norsko 9:1 a Američané porazili Finsko 3:2 v prodloužení.

Stone zajistil v závěru Kanadě výhru nad Slovenskem

Gól Marka Stonea v přesilové hře necelé dvě sekundy před koncem zápasu rozhodl o vítězství Kanady nad Slovenskem 6:5 na mistrovství světa v Košicích. Nadšeně hrající Slováci dvakrát vedli o dvě branky, po trefě útočníka Vegas, dnes slavícího 27. narozeniny, však podruhé na turnaji prohráli. Kanada si naopak připsala druhou výhru a posunula na druhé místo tabulky skupiny A.

Domácí výběr začal proti favorizovanému soupeři aktivně a byl za to odměněn. V 8. minutě posunul Slováky důrazný Sukel do vedení a o 64 sekund později se po rychlém protiútoku prosadil Liška.

Dva inkasované góly Kanadu nabudily, zámořští hráči přidali a ještě v první třetině vyrovnali. Nejprve se prosadil Mantha a poté v přesilové hře Theodore.

Na přelomu první a druhé třetiny Slováci nevyužili téměř minutovou přesilovku pět na tři, v pokračující klasické výhodě ale překonal Murrayho tečovanou střelou Nagy. V 26. minutě navíc vrátil domácím dvoubrankové vedení svým druhým gólem Liška.

Kanaďané ale i tentokrát dokázali odpovědět. V přesilovce snížil Marchessault a následně vyrovnal Cirelli. Ve 33. minutě se diváci ve vyprodané Steel areně radovali z páté slovenské branky, ale jen krátce. Rozhodčí totiž po kontrole na videu Tatarův gól neuznali kvůli kontaktu Pánika s kanadským brankářem.

A hráči Javorových listů se následně poprvé dostali do vedení. Rybára prostřelil Stecher a do branky Slovenska se postavil Čiliak. I domácí se ale s nepříznivým průběžným výsledkem dokázali vyrovnat a Sukel srovnal na 5:5. Jeho střelu si do branky srazil Severson.

Hrdinou utkání se nakonec stal Stone, jenž v samém závěru potrestal Černákovo vyloučení a třetí využitou přesilovkou rozhodl o výhře Kanady.

Švédové po Italech deklasovali i Norsko, vyhráli 9:1

Hokejisté Švédska deklasovali na mistrovství světa na Slovensku po Italech (8:0) i dalšího soupeře Norsko po výsledku 9:1. Přes úvodní porážku v bratislavské skupině B s českým týmem (2:5) tak mají obhájci zlata na kontě šest bodů. Třiadvacetiletý útočník William Nylander dal gól a zaznamenal čtyři nahrávky.

Švédové za to vzali hned od úvodního buly. Uběhlo jen 39 vteřin a Wennberg otevřel skóre. Krügerova teč krátce poté skončila těsně mimo, další možnost spálil Gustafsson, jenže v sedmé minutě sklepl kotouč ze vzduchu Hörnqvist a bylo to 2:0.

Norové pak hráli v 15. minutě pár sekund pět na tři a Olden protáhl Markströma. Místo snížení kontroval hrdina zápasu Nylander a v 19. minutě přidal po dvou nahrávkách i gól.

Ve druhé třetině Švédové ještě přidali a na ledě zcela dominovali, což dokumentoval i poměr střel mezi tyče 22:5. Gólovou smršť brzy odstartoval bekhendem Adrian Kempe. Haukelund pak sice vychytal Hägga, ale Hörnqvist ho na konci 26. minuty vyhnal na střídačku a do hry naskočil Holm.

O 46 sekund později se mezi střelce zapsal i Mario Kempe, když trpělivě počkal se zakončením a kolem Holmova betonu zakončil do prázdné branky. Před polovinou zápasu vytáhl Holm fantastický zákrok po Wennbergově ráně, jenže lapačku i s pukem už měl za brankovou čárou, takže sudí přiznali Švédům další gól. V 39. minutě využil přesilovkou Eriksson.

Na třetí dějství už favorit takřka vypnul. Na střely na branku v něm vyhrál jen 7:5. První šanci spálil Nylander, ale jinak si hráči Tre kronor spíše hráli s pukem a šetřili síly. V 45. minutě se i díky tomu mohl blýsknout individuální akcí Haga, strážce švédské branky Markström však sklapl betony včas.

Čisté konto ale Markström nakonec neudržel. Za obrovského jásotu hlediště, o který se postarali nejen norští, ale také švédští fanoušci, se prosadil v 52. minutě Trettenes. Alespoň třetinu ale Norové přesto nevyhráli, neboť v 58. minutě odpověděl zdařilou tečí Lindblom.

Američané připravili Finsku první prohru

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v Košicích Finsko 3:2 v prodloužení. Utkání základní skupiny A rozhodl v čase 63:47 Dylan Larkin. Finové dokázali ve třetím zápase na turnaji smazat dvoubrankové manko, nakonec si ale připsali první porážku. I nadále ale se sedmi body vedou tabulku skupiny.

"Každým dnem se zlepšujeme a dnes jsme to prokázali proti dobrému týmu," radoval se útočník Derek Ryan. USA na úvod prohrály se Slovenskem, teď si připsaly druhou výhru. "To je pro turnaj důležité. Věřím, že to zvyšuje naše šance na jeho konci," dodala opora Calgary Flames.

Američanům se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 50 sekundách hry překonal brankáře Vehviläinena, který dostal šanci poprvé na turnaji, střelou od modré čáry obránce Skjei.

Finové poté měli několik šancí vyrovnat, ale gólmana Schneidera nepřekonali. A v 11. minutě sami podruhé inkasovali, když se nečekanou střelou zpoza brankové čáry prosadil Gaudreau.

Seveřané ale dokázali dvoubrankové manko smazat. V čase 19:05 snížil Pesonen a 32 sekund před koncem druhé části v přesilovce vyrovnal Ojamäki. Mezitím navíc nevyužili několik slibných příležitostí.

Ve vyrovnaném duelu poté mohly oba celky strhnout výhru na svou stranu, oba brankáři ale chytali spolehlivě a duel dospěl do prodloužení. Po sérii šancí se hrdinou stal Larkin, který se rozhodl zakončit sám a prostřelil Vehviläinena.

"Nepředvedli jsme to nejlepší, čeho jsme schopni. Byl to těžký zápas, USA hrály dobře, ale ničím nás nepřekvapily. Musíme hrát lépe," řekl finský obránce Jere Sallinen.

V utkání se představili i dva adepti na pozici letošní jedničky draftu NHL, Američan Jack Hughes a Fin Kakko. Ani jeden z nich se však bodově neprosadil.

"Myslím si, že jsme hráli docela dobře. Finsko má dobrý tým a doposud tady hrálo dobře. Začínáme hrát více jako tým a zlepšuje se naše chemie. Přijeli jsme sem vyhrát zlatou medaili a myslím si, že i kluci si uvědomují, že se nám to může podařit," dodal obránce Adam Fox.

Skupina A (Košice):

USA - Finsko 3:2 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Skjei (DeBrincat, Eichel), 11. J. Gaudreau (Eichel), 64. D. Larkin (Q. Hughes, Keller) - 20. Pesonen (Manninen, M. Koivisto), 40. Ojamäki (Manninen, Kaski). Rozhodčí: Hribik (ČR), Romasko - Lazarev (oba Rus.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 7060.

USA: Schneider - R. Suter, Martinez, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - P. Kane, D. Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, J. Gaudreau - Keller, J. Hughes, J. van Riemsdyk - White, Glendening, D. Ryan - Vatrano. Trenér: Jeff Blashill.

Finsko: Vehviläinen - M. Lehtonen, Ohtamaa, P. Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski, M. Koivisto, Hakanpää - Rajala, Tyrväinen, Kuusela - Pesonen, Manninen, Kakko - Savinainen, Luostarinen, Ojamäki - Sallinen, Lammikko, Anttila. Trenér: Jukka Jalonen.

Slovensko - Kanada 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Sukel (Studenič, Nagy), 9. Liška (Jaroš, Lunter), 22. Nagy (Marinčin, Lantoši), 26. Liška (Buc, Lunter), 52. Sukel (Marinčin) - 17. Mantha (Turris, McCann), 19. Theodore (Mantha, Severson), 28. Marchessault (Chabot), 29. Cirelli (Reinhart, Theodore), 37. Stecher (Turris, Severson), 60. Stone (Chabot). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Björk - Malmqvist (oba Švéd.), Oliver (Kan.). Vyloučení: 5:6, navíc Severson (Kan.) 10 min. Využití: 1:3. Diváci: 7420.

Slovensko: Rybár (37. Čiliak) - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Čajkovský, Fehérváry, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukel, Studenič - Lantoši, Hudáček, Daňo - Liška, Buc, Lunter. Trenér: Craig Ramsay.

Kanada: Murray - Stecher, Chabot, Severson, Nurse, Montour, Theodore, Fabbro - Stone, Strome, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Henrique, Jost - Dubois. Trenér: Alain Vigneault.

1. Finsko 3 2 0 1 0 9:6 7 2. Kanada 3 2 0 0 1 15:8 6 3. Německo 2 2 0 0 0 5:2 6 4. USA 3 1 1 0 1 11:7 5 5. Slovensko 3 1 0 0 2 11:11 3 6. Dánsko 2 0 1 0 1 6:6 2 7. Francie 2 0 0 1 1 5:12 1 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 1:11 0

Skupina B (Bratislava):

Norsko - Švédsko 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

Branky a nahrávky: 52. Trettenes (Valkvae Olsen) - 1. Wennberg (W. Nylander), 7. Hörnqvist (Ekman-Larsson, W. Nylander), 19. W. Nylander (Wennberg), 23. A. Kempe (Lander), 26. Hörnqvist (Ekman-Larsson, A. Larsson), 27. M. Kempe (Lander, E. Gustafsson), 30. Wennberg (W. Nylander), 39. L. Eriksson (E. Lindholm, E. Pettersson), 58. Lindblom (W. Nylander, Lander). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Schukies (Něm.) - Hancock (USA), Leermakers (Niz.). Vyloučení: 4:3, navíc Lindblom (Švéd.) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 8850.

Norsko: Haukeland (26. Holm) - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksen, Johannesen, Nörstebö, Bull, Kasastul - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, T. Lindström, Röymark - Roest, Reichenberg, K. Forsberg. Trenér: Petter Thoresen.

Švédsko: Markström - A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, Ekholm, M. Pettersson, Hägg - Hörnqvist, W. Nylander,Wennberg - E. Lindholm, O. Lindblom, E. Pettersson - A. Kempe, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen. Trenér: Rikard Grönborg.

1. Rusko 3 3 0 0 0 13:2 9 2. Švédsko 3 2 0 0 1 19:6 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 12:1 6 4. ČR 3 2 0 0 1 12:7 6 5. Lotyšsko 2 1 0 0 1 6:5 3 6. Rakousko 2 0 0 0 2 2:10 0 7. Norsko 3 0 0 0 3 5:21 0 8. Itálie 2 0 0 0 2 0:17 0