Smoljak: V diskusích politiků s občany zní často slovo „frustrace“

Debaty občanských aktivistů s politiky z evropských institucí mají podle senátora a předsedy senátního výboru pro záležitosti EU David Smoljak velký smysl. Požadavky obou stran se podle něj dost často překrývají a jsou důkazem toho, že evropská politika není odtržená od požadavků společnosti.

David Smoljak to prohlásil v rozhovoru pro ČTK po plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy, kterého se zúčastnil v lednu ve Štrasburku.

„Byl to zajímavý zážitek, protože jsem pochopil, že prvotní účel Konference, tedy zapojit do debaty o budoucnosti Evropské unie mladé lidi je na jednu stranu naprosto správný, na druhou stranu jsem pochopil, že zástupci občanské společnosti už začínají být netrpěliví. Slovo frustrace se v diskuzích objevovalo až moc často,“ uvedl Smoljak.

Konference si dává za cíl zapojit do debat o směřování EU co nejvíce občanů. „Lidé, kteří nejsou zvyklí přicházet s evropskou politikou do styku běžně, jsou netrpěliví, kdy se jejich názory překlopí do konkrétní politiky. Kdo ví, zda je to nakonec od evropské politiky spíš neodradí, než aby je to připoutalo,“ zapochyboval Smoljak.

Českého senátora zaujal na plenárním jednání především panel, který se věnoval evropské demokracii, hodnotám a vládě práva a právního státu. „Závěry občanských panelů směřovaly k tomu, že občané vyžadují větší podporu nezávislého a vyváženého zpravodajství, větší ochranu plurality médií ve všech členských státech, posílení boje proti dezinformacím. Téma, které si bere francouzské i naše předsednictví za své, má velkou podporu,“ připomněl Smoljak, který je i místopředsedou stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky.

Přesto, že ideu konference považuje za dobrou, její propagace mezi občany vázne. „Moc si s tím nevíme rady. Celá agenda, která se vztahuje k Evropské unii, má u nás velice malou pozornost. Povědomí o tom, jak Evropská unie funguje, jak fungují její instituce, je slabé. To je letitá bolest, se kterou si nevíme moc rady,“ připustil senátor.

Hlavní problém vidí v tom, že EU je v Česku i v dalších státech vnímaná jako něco neidentifikovatelného. „Jako nějaká entita, která se vznáší nad vodami, je tam někde v Bruselu a přicházejí odtamtud nesmyslné regulace. Chybí vnímání, že Evropská unie jsme my. Že to není nějaký vzdálený subjekt, jsme to my. My jsme její součástí, my se podílíme na její politice, na jejím směřování“ uvedl senátor, podle kterého jsou na vině i politikové a média. „Je to společná zodpovědnost politiků i médií, že to asi nesrozumitelně komunikujeme, nesrozumitelně k tomu přistupujeme,“ dodal.

Konference o budoucnosti Evropy by měla skončit 9. května. Podle Smoljaka ale bude pravděpodobně dál pokračovat. „Sice ne v tak široké formě jako doposud, možná trošku redukovaná. Bude veliký úkol náš i evropských politiků, aby konečné závěry občanských panelů přetavili do konkrétních politik nebo aspoň poskytli zpětnou vazbu panelistům, jak bude s jejich závěry naloženo, jak s nimi budou dál pracovat,“ míní senátor, podle kterého připadne tento úkol částečně i na české politiky během předsednictví ČR v Radě Evropy v druhé půlce roku.

Právě české předsednictví řeší už dnes i senátní výbor pro záležitosti EU, kterému Smoljak předsedá. Tématika green dealu, digitalizace, regulace on-line prostředí a otázky vlády práva jsou na jednáních výboru zastoupeny nejčastěji. „Mně je nejbližší téma médií a posílení nezávislosti médií - institucionální i ekonomické. Obzvláště pak médií veřejné služby,“ uvedl Smoljak. Podle něj nepůjde v době předsednictví ani tak o to, prosazovat české zájmy, jako spíš o hledání kompromisů. „Nepůjde o žádné exkluzivní priority České republiky, které se budou odlišovat od Francie nebo Švédska,“ myslí si Smoljak, pro kterého je evropanství jednou z jeho „přirozených identit“.