Smoljak chce v Senátu i nadále bránit svobodu médií

Praha - Svoboda veřejnoprávních médií je i nadále hlavním tématem scénáristy a politika Davida Smoljaka, se kterým jde do boje o Senát v Praze 9. Dnes to řekl v pražské Vinoři na tiskové konferenci ke své kandidatuře. Smoljak je nyní senátorem za STAN, na další funkční období ho do Senátu společně vysílají STAN, Piráti a TOP 09. Smoljak bude mandát obhajovat mimo jiné proti historikovi a řediteli Památníku Lidice Eduardu Stehlíkovi, který je kandidátem ODS a lidovců.

"Jsem velice rád, že jsem v těchto volbách koaličním kandidátem, protože koaliční spolupráce je to nejdůležitější, co nás teď čeká," řekl Smoljak. "My teď budeme svádět zásadní boj o charakter tohoto státu a k tomu se musíme spojit (...). Já jsem prožil v nesvobodných časech polovinu svého života a nerad bych k tomu přidal byť jen jeden jediný den. To byl hlavní důvod, proč jsem se vůbec rozhodl ve volbách do Senátu kandidovat," uvedl.

"(David Smoljak) se začal věnovat jedné super důležité agendě, a tady si myslím, že mluvím za všechny tři partaje, a to je svoboda veřejnoprávních médií," uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj jsou to právě veřejnoprávní média, která pomáhají "udržovat názorovou pestrost." "Doufám, že i společná podpora, na které jsme se dohodli, přispěje k tomu, aby se tomu mohl David Smoljak věnovat," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle předsedy Pirátů Ivana Baroše jsou další okruhy, kterým se Smoljak v současnosti jako senátor věnuje, například i dostupné bydlení a návrh stavebního zákona. "To jsou témata, kterým se věnujeme aktivně i jako politické strany ve Sněmovně a doufám, že ta spolupráce tímto bude pokračovat," dodal Bartoš.

Jedenašedesátiletý Smoljak je scénárista, publicista, radní městské části Praha - Vinoř a senátor za STAN, do Senátu se dostal v dubnových doplňovacích volbách. V nich získal 59,5 procenta hlasu, a porazil tak starostu Prahy 9 Jana Jarolíma (ODS/Svob.). Zároveň tím nahradil Zuzanu Baudyšovou (za ANO), která koncem ledna na mandát ze zdravotních důvodů rezignovala. Smoljak je nyní senátorem do října, kdy by vypršel mandát Baudyšové.

David Smoljak je nejstarší syn Ladislava Smoljaka, režiséra a zakladatele Divadla Járy Cimrmana. Jako jeden z autorů stál například za vznikem televizního seriálu Ulice, který vysílá televize Nova, podílel se také na sitcomu Comeback. Loni měl premiéru jeho půlhodinový dokument Cimrman dobývá Ameriku! o inscenaci jedné z her v USA anglickým souborem.