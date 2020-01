Smoleňák rozhodl o výhře Hradce Králové v Plzni 3:2 po nájezdech

Plzeň - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve 41. kole extraligy na ledě Plzně 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali podeváté z posledních jedenácti utkání. Domácí sice po povedené úvodní části vedli, hosté ale dokázali v prostřední třetině skóre dvěma přesilovkovými góly otočit a přes plzeňské vyrovnání ve třetí třetině nakonec druhý bod zajistil Mountfieldu v rozstřelu kapitán Radek Smoleňák. Plzeň doma prohrála poprvé po šesti zápasech.

Domácím, nastupujícím po debaklu v Litvínově s pozměněným složením útoků, vyšla první třetina. Důrazným napadáním si vynutili nápor a střeleckou převahu. Hostům do tempa nepomohla ani přesilová hra a naopak po jejím skončení v deváté minutě vystihl rozehrávku Chalupy Pour a tváří v tvář Mazancovi uspěl přesnou střelou.

Vzápětí se gólman hostů předvedl při sólu Zdrahála, jehož vychytal lapačkou. Pasivní Hradečtí poté s vypětím všech sil přečkali oslabení a do první pauzy i šance Pulpána a aktivního Poura.

Na začátku prostřední části sice Indiáni pokračovali ofenzivně, ale hosté začali hrozit z brejků. Cibulskis ale při přečíslení zleva neprostřelil Frodla. Poté při přesilové hře Lev netrefil odkrytou branku a po polovině utkání z dalšího protiútoku zblízka neuspěl ani Nedomlel.

Domácí srazila až nedisciplinovanost. Vyloučení Kracíka ve 32. minutě potrestal vyrovnáním na 1:1 přesnou ranou z voleje plzeňský odchovanec Lev a hra se následně vyrovnala. Ve 39. minutě navíc díky faulu Pulpána během početní výhody dokonal obrat opět střelou z voleje Filip Pavlík.

Ve třetí třetině se domácí dlouho nedokázali prosadit v přesilovkách. Ve 45. minutě v dobré pozici trefil Kantner jen pravou tyčku a za chvíli promarnili Indiáni dokonce dvouminutovou dvojnásobnou početní výhodu. Až nedovolený zákrok Cingela potrestal ve 49. minutě na brankovišti nekrytý Němec povedeným bekhendovým blafákem na 2:2.

Brzy mohl vrátit vedení hostům právě Cingel, Frodl ale stačil vleže nadvakrát jeho šanci zlikvidovat. Padesát vteřin před sirénou navíc zahákoval Budík zakončujícího Lva, ten ovšem z trestného střílení trefil jen levou tyč.

V nastaveni neproměnil únik Cingel, poté hosté nezužitkovali ani vyloučení Kodýtka a na druhé straně při trestu Žejdla vychytal Mazanec Poura i Mertla. Před nájezdy byl vyloučen kapitán Indiánů Gulaš a domácí v nich proti náhradnímu brankáři Lukešovi neskórovali. Bonusový bod zajistili Mountfieldu tři úspěšní střelci Smoleňák, Koukal a Cingel.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Zápas by se vyvíjel úplně jinak, kdybychom se v první třetině dostali do většího gólového vedení. Nestalo se a utkání dopadlo podle toho."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to zápas, který se musel divákům líbit. Měli jsme úplně špatný vstup, když Plzeň potrestala naší velkou individuální chybu a od té doby se to na nás valilo, Plzeň měla spoustu šancí. Bylo štěstí, že jsme první třetinu prohráli jen 0:1. Ve druhé třetině nám do zápasu pomohla spoustu vyloučení domácích. Z přesilovek se nám podařilo otočit výsledek. Ve třetí třetině měla naopak hodně přesilovek Plzeň. Nám se sice podařilo ubránit dlouhé oslabení tři na pět, ale v pět na čtyři jsme následně inkasovali gól. Potom to bylo v závěru nahoru dolů. Měli jsme tam šance rozhodnout, ale na druhé straně byly taky. Oba brankáři byli výborní. Nájezdy nejsou naše úplně oblíbená disciplína. Tentokrát se nám ale povedly parádně, dali jsme tři góly. Kluci byli domluvení, že na nájezdy půjde do brány Štěpán Lukeš a vyšlo nám to. Vážíme si bodu navíc, nebyli jsme lepší, ale šťastnější."

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Pour, 49. V. Němec (Mertl, Kantner) - 32. Lev (Žejdl, Eklund), 39. F. Pavlík (Cibulskis, Koukal), rozhodující sam. nájezd Smoleňák. Rozhodčí: Micka, Pešina - Malý, Pešek. Vyloučení: 10:8, navíc Gulaš (Plzeň) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 6089.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Budík, D. Jiříček, Jánošík, L. Kaňák, Jank, Pulpán - Gulaš, Kracík, P. Zdráhal - Rob, Mertl, V. Němec - Pour, Kodýtek, Kantner - Vracovský, Kolda, M. Heřman. Trenér: Čihák.

Hradec Králové: Mazanec (na nájezdy Š. Lukeš) - Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Šidlík, F. Pavlík, Šalda, Čáp - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kevin Klíma, Lev, R. Pavlík - Žejdl, Koukal, Dragoun - Poppel, Morong, Gaspar. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.