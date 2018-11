Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 3. dubna 2018 v Třinci. Zleva Andris Džerinš, Rudolf Červený a Radek Smoleňák z Hradce Králové se radují z vítězství.

Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 3. dubna 2018 v Třinci. Zleva Andris Džerinš, Rudolf Červený a Radek Smoleňák z Hradce Králové se radují z vítězství. ČTK/Ožana Jaroslav

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 20. kole extraligy Brno 6:3. Mountfield zdolal Kometu popáté za sebou, v této sezoně ještě nepřenechal šampionům ani bod, i předchozí souboj ale odehráli Východočeši doma. Po dvou gólech dali v dresu vítězů Lukáš Cingel a Radek Smoleňák, na straně hostů Alexandre Mallet. Bývalý kapitán reprezentace Smoleňák tak ve dvou utkáních po návratu ze Švýcarska nastřílel čtyři góly.

Brno vlétlo do zápasu v Hradci s vervou. Hned po 18 vteřinách měl velkou šanci Holík, ale Pavelka, jenž tentokrát dostal přednost před Maxwellem, zasáhl velmi dobře. V následující minutě však už neměl šanci. Po perfektní Zohornově přihrávce skóroval do prázdné branky Mallet.

Jenže Kometa od té chvíle jen těžko odolávala soustavnému úsilí Hradce. Navíc jí zavařil vlastní brankář. Vejmelka v sedmé minutě riskantně rozehrával, puk zachytil Cingel a vyrovnal. Mountfield byl povzbuzen, což se projevilo hned za 31 vteřin. Útok dva na jednoho zakončil Bičevskis.

Královéhradečtí byli lepší, přesto Brno dokázalo ještě jednou srovnat. Ve 13. minutě se perfektní střelou prosadil centr první formace Holík. Pavelka neměl nárok. Jenže ještě do konce třetiny převrátili domácí stav na svoji stranu poté, co zblízka skóroval Paulovič.

Ve druhé část pokračovali Východočeši v náporu. Šli za čtvrtým gólem, který by jim pomohl k uklidnění. Ve 30. minutě už slavili, ale Vejmelka neuvěřitelným zákrokem zastavil Paulovičovu teč. Hradci tak pomohla až přesilovka pět na tři. Ve 35. minutě reprezentant Zámorský přesně poslal puk na teč Smoleňákovi, který změnil dráhu puku mimo Vejmelkův dosah.

Úřadující mistr byl ve velkém útlumu, což se projevilo také ve třetí třetině. V ní znovu skóroval Smoleňák, když opět pokořil hostujícího gólmana tečí prudké přihrávky. Pro zkušeného útočníka to byl ve druhém zápase po návratu z angažmá v Rapperswilu již čtvrtý zásah.

Další ránu pak hostům zasadil ranou z pravého kruhu Cingel, stejně jako Smoleňák dvougólový střelec. Hosté už jen snížili, rovněž podruhé se trefil Mallet. Na další zdramatizování závěru už ale hosté neměli.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Připravovali jsme se na hodně těžký zápas. Brno je kvalitní a silný tým. Myslím, že jsme do zápasu vstoupili se zbytečným respektem, proto jsme dostali gól. Padlo to na nás, ale naštěstí jsme během krátké chvilky srovnali a záhy šli do vedení, což nám hodně pomohlo. Myslím, že jsme výborně pracovali, kluci si výhru zaslouží právě za pracovitost a obětavost. Brnu jsme dělali velké problémy pohybem. Jsme také rádi, že jsme dali víc gólů než obvykle, byť někdy přišly se štěstím. Vítězství si hodně vážíme."

Kamil Pokorný (Brno): "I když jsme dali v první třetině dva góly, prohráli jsme ji 2:3. Na domácích byla vidět větší agresivita. Vyhrávali osobní souboje a ve druhé třetině při přesilovce pět na tři určili ráz utkání. Domácí si to zasloužili, protože agresivita a emoce byly na jejich straně. Nám se ten zápas prostě nepovedl."

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Cingel, 7. Bičevskis (Lessio, Paulovič), 19. Paulovič (Lessio, Bičevskis), 35. Smoleňák (Zámorský, F. Pavlík), 43. Smoleňák (Zámorský, Linhart), 47. Cingel (Vincour, R. Pavlík) - 2. Mallet (R. Zohorna, Köhler), 13. P. Holík (Mueller), 56. Mallet (Horký, J. Hruška). Rozhodčí: Harnebring (Švéd.), Hejduk - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Diváci: 5872.

Sestavy:

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, Rákos - Vincour, Cingel, R. Pavlík - Paulovič, Bičevskis, Lessio - M. Chalupa, Dragoun, Bezúch. Trenéři: Martinec, Krátoška a P. Svoboda.

Brno: Vejmelka - Barinka, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Schaus, Mikuš - Zaťovič, P. Holík, Mueller - Kusko, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Köhler - Plášek, R. Zohorna, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.