Smoleňák: Klidně ať postoupíme třeba gólem ze 400. minuty

Hradec Králové - Na jakoukoliv cestu, která skončí postupem mezi nejlepší čtyři celky hokejové extraligy, je před sérií proti Liberci připravený královéhradecký kapitán Radek Smoleňák. Očekává velmi tuhý boj, který může klidně rozhodnout až poslední možný sedmý zápas. Mrzí ho jen, že u toho nebudou diváci a že na ledě nenarazí na kamaráda Ladislava Šmída, neboť obránce Bílých Tygrů je v rekonvalescenci po operaci krční páteře.

Hradec Králové a Liberec na sebe narazí po třech letech. V březnu 2018 předvedli hráči obou celků strhující bitvy, z postupu se nakonec radoval tým Mountfieldu po výsledku série 4:3 na zápasy.

"Byla to pro mě série, na niž vzpomínám nejvíc za celou svoji kariéru, protože Liberec měl tehdy fantastický tým. Myslím, že jsme vedli 2:0, pak jsme ale prohrávali 2:3, vyrovnali venkovním zápasem a pak jsme vyhráli na závěr doma 2:1. Byla to super série a pamatuji si z ní skoro všechno. Přijde mi, jak kdyby to bylo někdy před půl rokem. Vůbec bych se nezlobil, kdybychom si to zopakovali," řekl dnes v on-line rozhovoru Smoleňák.

A nebrání se ani představě těžké dřiny na sedm zápasů. "Klidně ať to odehrajeme na sedm zápasů, pak tam někdo plácne postupový gól ve 400. minutě - klidně třeba Kouky (Petr Koukal) - a jedeme domů," prohlásil Smoleňák. "Myslím, že jen blázen by si myslel, že to bude nějaká krátká série na jednu či druhou stranu. Bude to řežba o každé střídání, ale na to jsme připravení a těšíme se na to," dodal čtyřiatřicetiletý útočník.

Právě od měření sil v play off před třemi lety cítí mezi oběma kluby i určitou rivalitu. "Ta série měla vážně všechno a od ní se to tak nějak táhne. Byl to pěkný tvrdý hokej se vším všudy a myslím, že my i oni cítíme, že mezi námi něco je. Je škoda, že u toho ani v jedné hale nebudou diváci, protože i ti liberečtí fanoušci to dokázali pořádně vyhecovat. To mě mrzí," litoval Smoleňák.

Vedle bouřlivé kulisy bude muset oželet i souboje s kamarádem Ladislavem Šmídem, obráncem Severočechů. "Se Šmíďákem se známe dlouhé roky a jsme kamarádi mimo led, i když na něm to tak nevypadá. Vždycky po sobě jdeme a nedarujeme si ani centimetr ledu zadarmo. A ty výměny názorů... Právě s ním tam padá naprosto všechno. Od rodiny přes prostě všechno. Vtipný na tom ale je, že my si potom vždycky napíšeme nebo zavoláme a jsme zase normálně kámoši. Nenávist necháváme na ledě," přiblížil Smoleňák.

V kontaktu jsou i tentokrát. "Psali jsme si po tom našem postupu, že historie se opakuje a jdeme zase na sebe. Mrzí mě, že nemůže kvůli zdravotním problémům hrát, i když je to dobře pro nás, protože je to hráč, který patří ke špičce extraligy. Takový frajer se těžko nahrazuje. Bylo by fajn se s ním poměřit a vidět ho na ledě, i když je to hodně dobrý hráč soupeře. Přeju mu, ať se dá brzy do kupy, po sérii si určitě budeme mít co říct," uvedl Smoleňák.

Byl rád, že sérii předkola proti Litvínovu zvládl tým Mountfieldu v nejkratším možném čase "Pro nás to bylo důležité. Potřebovali jsme sérii zvládnout, ale zároveň bylo dobré pošetřit nějaké síly. Byly tam pasáže, v nichž jsme odvedli dobrou týmovou práci, spousta dobrých věcí, na druhou stranu Litvínov byl na dostřel, takže jsme museli být hlavně vzadu opatrní, abychom jim nedali čuchnout," připomněl Smoleňák.

Rychlým postupem si Královéhradečtí zajistili krátké volno, které přišlo vhod. "Jsme za to rádi, že se nám povedlo tak rychle postoupit, přitom máme zároveň tři těžké zápasy v nohách a osahali jsme si to, což nám pomohlo najít nějakou svou identitu; jak bychom měli hrát, abychom ty zápasy vyhrávali," pochvaloval si Smoleňák.