Smoleňák dovedl čtyřmi body Hradec k výhře nad Plzní 6:5

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zdolali ve 3. kole extraligy Plzeň 6:5 a ukončili sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech. Čtyřmi body za dvě branky včetně vítězné a stejný počet asistencí se o to postaral kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák. Domácí proměnili v utkání tři přesilové hry.

Úvodní třetina se změnila v přestřelku. Hradečtí fanoušci sice celkem vřele přivítali plzeňského centra Mertla, který v Mountfieldu odehrál tři sezony, ale po první části mu rozhodně nemohli přijít na jméno.

Za čtrnáct minut úvodní části padlo pět branek a Mertl dal dvě. Přes jeho příspěvek ale Hradec vedl. Hned v první minutě proměnil přesilovku. Kapitán Smoleňák poslal puk Jerglovi a ten skóroval z úhlu. Byla to jeho třetí branka v početní výhodě ve třetím utkání sezony.

Jenže hosté odpověděli bleskově. Mertl se trefil bekhendem, gólman Mazanec neměl po brance úplně čisté svědomí. Nastavené tempo neopadalo a v sedmé minutě skóroval šikovnou dorážkou Perret, na což odpověděl opět Mertl. Centr první řady využil šikovnou Gulašovu přihrávku.

To ale nebylo vše. Mountfield se opět dostal do vedení. Smoleňák vypálil ve 14. minutě z levé strany a bránu netrefil, puk se ale odrazil od zadního mantinelu a pro střelce Červeného nebyl problém skórovat.

Druhá třetina byla rovněž rušná, jenže týmy nebyly tak produktivní. Předznamenaly to už dvě šance domácího Radovana Pavlíka a hostujícího Kodýtka. Oba byli sami před bránou, ale ani jeden neskóroval.

Domácí pak ale opět zafungovala hra v početní převaze, byť před sezonou byla považována za slabší stránku jejich hry. V prvních dvou utkáních dal Hradec Králové po dvou gólech v přesilovkách, na stejnou metu se proti Plzni dostal ve 28. minutě, kdy Zámorského ránu od modré čáry tečoval Smoleňák. Vedení domácích ještě zvýraznil mladík Kubík, posila z Kladna, jenž bravurně zakončil průnik po pravé straně střelou pod horní tyč.

Třetí třetina začala dobře pro domácí, protože se ve 44. minutě prosadil podruhé Smoleňák. Byl to třetí hradecký gól v početní výhodě. Jenže pak se spustila plzeňská jízda. Hosté nakonec dotáhli na rozdíl jednoho gólu. Trefili se Gulaš, Straka a Kodýtek. Ale ten až osmnáct vteřin před koncem, a tak domácí už vedení udrželi a navnadili se na nedělní derby v Pardubicích.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): Myslím, že jsme měli dobrý vstup do utkání a dobrý pohyb. Bohužel, vždycky když jsme dali v první třetině gól, tak nám to hned srovnali. Jsme rádi, že jsme dali tři góly z přesilovek, to nám hodně pomohlo. Myslím, že rozhodla druhá třetina, v ní jsme si udělali slušný náskok. Ve třetí třetině jsme si to nedisciplinovaností nebo nekoncentrovaností zkomplikovali, a proto jsme se báli do poslední chvíle o výsledek."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Domácí do zápasu od začátku vstoupili daleko energičtěji - a to jak v hlavách, tak kondičně. I přesto jsme nějakou dobu drželi přijatelný výsledek. Hradec byl od začátku lepším týmem na hřišti a jednoznačně a zaslouženě vyhrál i přes naše kosmetické upravení výsledku na konci. Herní rozdíl byl větší než výsledkový."

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 6:5 (3:2, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 1. Jergl (Smoleňák), 7. Perret (F. Pavlík, Dragoun), 14. Červený (Smoleňák, Rákos), 28. Smoleňák (Zámorský, Červený), 35. Kubík (Jergl), 44. Smoleňák (Červený) - 3. Mertl (Gulaš, Budík), 14. Mertl (Gulaš, Moravčík), 53. Gulaš, 58. P. Straka (Kodýtek), 60. Kodýtek (Indrák). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 9:10, navíc Nedomlel - P. Straka oba 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 4372.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Samuelsson, Zámorský, Cibulskis, Gaspar, Rosandič, F. Pavlík, Nedomlel - Perret, Bičevskis, Dragoun - Červený, Rákos, Smoleňák - R. Pavlík, Cingel, Paulovič - M. Chalupa, Kubík, Jergl. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.

Plzeň: D. Frodl (48. K. Kolář) - Pulpán, Čerešňák, Moravčík, L. Kaňák, Budík, Vráblík - Pour, Mertl, Gulaš - Rob, Kracík, Indrák - V. Němec, Přikryl, Kantner - P. Straka, Kodýtek, Eberle. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.