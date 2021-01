Smoleňák dokonal v nájezdech obrat Hradce Králové proti Boleslavi

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 37. kola extraligy Mladou Boleslav 3:2 po samostatných nájezdech. Hosté sice vyhráli první třetinu 2:0, ale to bylo z jejich strany všechno. O vítězství Východočechů rozhodl kapitán Radek Smoleňák. Domácí uspěli ve vzájemných kláních poprvé od října 2019 a utnuli sérii pěti výher soupeře.

Královéhradečtí vstoupili do utkání se značnou aktivitou, v úvodu byli lepší. Jenže šance, jež si vytvořili v prvních deseti minutách, zahodili. Vladimír Růžička pálil z dobré pozice vedle, Gaspara zastavil gólman Jan Růžička. Sklenář pak v jasné možnosti promáchl. Nejnebezpečnější tak byl Zacharův průnik. Útočník projel prakticky celé hřiště, dostal se před brankáře, ale zblízka mu neprotlačil puk mezi betony.

Středočeši na to šli pomaleji, o to byli údernější. Cienciala byl v 15. minutě v nájezdu ze strany faulován, proto příležitost neproměnil. Jenže v následující přesilovce začal úřadovat reprezentant Šťastný. Rozjel akci, narazil si puk s Kotalou a svižně vypálil. Brankář Lukeš kotouč jen vyrazil, čehož využil dorážející Jääskeläinen.

Podruhé se Šťastný zaskvěl v poslední minutě třetiny, v době, kdy Mladoboleslavští hráli v početní výhodě čtyř proti třem. Dlouho podržel puk, obkroužil s ním půl útočného pásma, vyměnil si ho se Ševcem a perfektní střelou k tyči zvýšil.

Začátek druhé třetiny mohl možná i definitivně rozseknout vývoj duelu. Nestalo se. Hostující Lunter totiž zahodil velkou možnost a Hradečtí ihned udeřili. Ve 22. minutě nastřelil Vladimír Růžička puk ze strany na bránu, ten od betonů gólmana dolétl k Orsavovi, pro něhož nebylo složité snížit.

Mountfield byl od té chvíle lepší a pokoušel se vyrovnat. Jenže Jan Růžička byl velmi jistý. Nevyzrál na něj střelec branky Orsava ani Zachar, jenž se dostal k pokusu zblízka po Jerglově individuální akci.

Ve 32. minutě ale opět zabral Šťastný. Našlápl mezi obránci, ti mu nestačili a Šalda ho musel zpacifikovat sekerou přes ruku. Rozhodčí neměl jinou variantu, než zapískat trestné střílení. Penaltu jel útočník Flynn, mladoboleslavský specialista na tuto standardní situaci. Tentokrát však neuspěl: Lukeš vyčíhl, že bude zakončovat mezi betony a puk zastavil.

Neuspěl ani Hradec. Smoleňák mohl ve 37. srovnat, po perfektní Cingelově akci však netrefil prázdnou branku a na střídačku jel viditelně rozladěný.

Třetí část se na začátku nesla především ve znamení snahy Východočechů o vyrovnání. Hlavní slovo v ní měl šikovný útočník Jergl. Nejprve ve 45. minutě pálil bekhendem po zajímavé otočce, ale Jan Růžička zasáhl. Minutu nato už Jergl po nahrávce Kevina Klímy uspěl klasickým blafákem.

Hra se poté vyrovnala, byla mnohem opatrnější než v předchozím průběhu střetnutí. Velkých šancí ubylo, rozhodnout mohli snad jen hostující Kousal a Šťastný či domácí Cingel v přesilovce.

Další šance přišly až v prodloužení. Zejména Orsava mohl rozhodnout, Jan Růžička ale skvěle zasáhl. Gól nepadl, to se stalo až v rozhodujících nájezdech. Domácí proměnili všechny tři, hosté uspěli jen jednou ze čtyř.

Hlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Byl to velice rychlý a svižný zápas, oba týmy dobře bruslily, napadaly. Hrál se hokej nahoru, dolů. My jsme začali dobře, první třetina nám vyšla, přesto jsme prohrávali. Neubránili jsme přesilovky, při oslabení jsme udělili nějaké chyby, čímž se soupeř dostal na koně. Druhá třetina už byla vyrovnaná, jsme rádi, že jsme se dotáhli a nakonec to otočili v nájezdech. Několik posledních utkání je vidět, že tým má chuť, hraje dobře. Proto jsme si věřili, že výsledek otočíme."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Myslím, že jsme podali dobrý výkon. Velmi dobře jsme začali, ale bohužel jsme na to nenavázali a Hradec hru vyrovnal. Pak se potvrdilo, že to tady nebude vůbec jednoduché. Trošku mi vadí, že jsme si nepohlídali rychlý protiútok, přitom víme, že Hradec na něj hraje. Na druhou stranu jsem rád, že jsme se zvedli v přesilovkách. Myslím si, že jsme si zasloužili bodovat, ale nájezdy nemůžeme vyhrávat pokaždé."

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 3:2 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Orsava (V. Růžička ml.), 46. Jergl (Kevin Klíma, Zachar), rozhodující sam. nájezd Smoleňák - 16. Jääskeläinen (D. Šťastný, Kotala), 20. D. Šťastný (Ševc). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Špringl, Rampír. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Gaspar - Kevin Klíma, Koukal, Kelly Klíma - J. Sklenář, V. Růžička ml., Orsava - Smoleňák, Cingel, Lev - Zachar, Morong, Jergl. Trenér: V. Růžička st.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Bernad, Šidlík - Lunter, A. Zbořil, D. Šťastný - Jääskeläinen, Cienciala, Kotala - Flynn, O. Najman, P. Kousal - Alderson, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.